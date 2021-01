“CHICCHE” DI GOSSIP – CECILIA CONTRO CECILIA: LA CAPRIOTTI VUOLE QUERELARE LA TATA DI ZORZI E ANNUNCIA QUERELA. IL MOTIVO? UNO SCAMBIO DI TWEET SU CHI DELLE DUE FOSSE LA “CECILIA” PREFERITA DA “TOMMASINA” – CHI SARÀ IL FAMOSO PUGILE ITALIANO SU CUI PUNTA “L’ISOLA DEI FAMOSI” COME CONCORRENTE?

tommaso zorzi con la tata cecilia

Da "Chi"

Cecilia vs Cecilia

L’ex concorrente del “GfVip” Cecilia Capriotti si è scagliata contro Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi, addirittura annunciando querela per diffamazione dopo uno scambio di tweet tra le due su chi fosse la “Cecilia” preferita da Tommaso. La tata ha reagito male. È esplosa in lacrime dinanzi all’attacco della Capriotti e ha scelto di non reagire, per ora... La donna però, per Zorzi, è una seconda mamma. Scintille in vista.

L’“Isola” punta su un pugile

tommaso zorzi e cecilia capriotti 4

La produzione de “L’Isola dei famosi”, in onda prossimamente su Canale 5, punta su un pugile italiano (tra i più conosciuti) come concorrente. Nel ruolo di inviato, dopo il forfait volontario di Alvin, salgono ora le quotazioni di Aurora Ramazzotti.

