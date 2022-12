Da “Chi”

SONIA BRUGANELLI PAOLO BONOLIS E FIGLIA

I Bonolis Ritrovati

È stato un Natale tutto al maschile per “casa Bonolis” perché per la prima volta, a New York, si sono ritrovati tutti insieme gli uomini della famiglia: Paolo, Davide e Stefano (nato da una precedente relazione del conduttore) e suo figlio Sebastiano Silvio (nome scelto in onore del nonno ovvero il padre di Paolo). Insieme con loro Sonia Bruganelli per le vacanze natalizie americane della famiglia allargata.

chanel totti

Rose rosse per Chanel

Chanel Totti, figlia quindicenne di Francesco Totti e Ilary Blasi, il giorno prima di Natale ha ricevuto cinquanta rose rosse accompagnate da una dedica speciale. Chi sarà stato il dolce mittente per la giovane della famiglia Totti-Blasi?

Rocco Hunt cambia musica

Cambiamenti in vista per il prossimo anno per il cantante Rocco Hunt, che dopo anni di collaborazione con la Sony ha deciso di cambiare e passare alla Warner, diretta dal neo acquisto Pico Cibelli (enfant prodige della musica italiana). Ma il cantante originario di Salerno non sarebbe l’unico a cambiare squadra: sono previsti prossimi stravolgimenti (clamorosi) nel mercato musicale italiano.

