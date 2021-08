“L’AMORE NON È UN’OSSESSIONE”, “SE UNO CAPISCE SE STESSO, CAPISCE MEGLIO ANCHE L’ALTRO” – ELISA ISOARDI, NELLA SUA ESTATE DA DISOCCUPATA, RIFILA A “OGGI” UNA SERIE DI MENATE E LUOGHI COMUNI SU AMORE E PROGETTI FUTURI (QUALI?): “CHI INCROCIA IL MIO PERCORSO NON DEVE GIUDICARMI. E CHI NON APPREZZA LA MIA INDIPENDENZA NON HA LUNGA VITA” – “È LA PRIMA ESTATE IN CUI HO UNA PRIORITÀ CHE MAI LO È STATA COME OGGI: LA FAMIGLIA, LE COSE REALI, VERE…”