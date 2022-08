“CHICCHE” DI GOSSIP – CONTINUANO GLI AVVISTAMENTI DI ELISABETTA GREGORACI CON LA NUOVA FIAMMA, GIULIO FRATINI, EX DI RAFFAELLA FICO E ROBERTA MORISE. I DUE PICCIONCINI SI FREQUENTANO IN GRAN SEGRETO, MA GLI ULTIMI RUMOR LI SEGNALANO INSIEME IN SICILIA, IN UN RESORT DI LUSSO – ATTIVATE IL PARENTAL CONTROL: SU NETFLIX ARRIVA LA SERIE TV DEDICATA A SIFFREDI: CHI AVRÀ L’ARDIRE (E L’ARDORE) DI INTERPRETARE ROCCO?

Da “Chi”

Gregoraci in love con Fratini

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumor li segnalano insieme in Sicilia in un resort di lusso.

Arriva su Netflix la serie su Siffredi

Questa volta è ufficiale: arriva su Netflix la serie tv dedicata a Rocco Siffredi. La storia racconta dalla sua infanzia fino a oggi, attraverso il successo mondiale nel cinema pornografico e le sue travagliate vicende familiari. Cast top secret.

Nathan diventa Ceo

Sul profilo Instagram di Nathan Falco Briatore appare il titolo “Ceo del Billionaire Bears nft”. A 12 anni è tra i più giovani amministratori al mondo.

Bianca Atzei mamma a Natale

Dovrebbe nascere a Natale il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti, inviato di “Le Iene”, programma che quest’anno compie 25 anni e sul quale è in preparazione uno speciale per ripercorrere le tappe più significative. Intanto Stefano e Bianca cercano casa per la loro famiglia.

Politically (s)correct

Zanella in Puglia Con il fidanzato Vip

Vacanze mordi e fuggi per la deputata leghista Federica Zanella, che tutta l’estate ha fatto su e giù dal Salento, dove ha la casa il suo fidanzato, il fotografo delle star Uli Weber che si è innamorato di lei durante una mostra a Palermo.

Londra: cambia il console d’Italia

Cambio della guardia a Londra per il consolato italiano. Il promosso ambasciatore Marco Villani ha salutato i suoi collaboratori della capitale britannica ed è tornato a Roma con la moglie, la giornalista Claudia Svampa. Intanto nel consolato italiano più popoloso d’Europa è arrivato Domenico Bellantone.

Slogan elettorali: la sintesi è tutto

Gli slogan che circolano in questi giorni per la campagna elettorale hanno in comune la sintesi: da “Credo” a “Scegli’ a “Pronti”. Una fantasia veramente fervida, quella dei creativi dei partiti, che non sono però arrivati al nocciolo della questione. Adesso mancano soltanto “Vota” e “Vacci”. Coraggio, il 25 settembre è vicino.

