Dayane, ricominciamo?

Dopo il “GfVip” e il brusco incontro dentro la Casa, sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe intenzioni serie.

Gli ex di Belen ritrovano l’amore...

Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, entrambi ex di Belen Rodriguez, hanno ritrovato l’amore. Antinolfi è volato al caldo insieme con Soleil Stasi; il pilota Iannone invece ha perso la testa per una ragazza sudamericana che definisce «mi persona favorita».

... e le ex di Monte si ritrovano in tv

Con l’annuncio (anticipato da “Chi”) di Ignazio Moser come concorrente dell’“Isola dei famosi”, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, in studio si ritroveranno Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, entrambe ex “gieffine”, ma soprattutto ex di Francesco Monte.

Politically (s)correct

Tra politica e... carbonara

Giuseppe Conte prepara il ritorno sulla scena politica alla guida dei Cinque Stelle e la sua fidanzata Olivia Paladino trova un modo alternativo per lavorare. Il suo Hotel Plaza è chiuso? Nell’attesa di riaprire ristoranti e terrazze, lo ha affittato come set per lo spot della Barilla che celebra, con Claudio Santamaria protagonista, la pasta alla carbonara.

Boschi paladina delle donne su Zoom

Dopo le confessioni d’amore su Canale 5 e i selfie con il cane del fidanzato Giulio Berruti, Maria Elena Boschi ha aperto il dialogo con le donne su Zoom al fianco dell’esperta di statistica Linda Laura Sabbadini. Frangetta d’assalto e dichiarazione ottimista: «È tutto nelle nostre mani. Dal Recovery plan al G20: le donne e le sfide da vincere».

Un enfant prodige che piace

Ha solo 40 anni ma ha sbaragliato tutti il neopresidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Leghista moderato, ha cominciato a far politica a 15 anni e piace molto alle donne.

LE SCUSE DI MARIO BALOTELLI DOPO LA BATTUTACCIA A DAYANE MELLO

