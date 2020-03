“CHICCHE” DI GOSSIP - NICOLA SAVINO, A CAUSA DI UN COLLEGA DELLE “IENE” POSITIVO AL CORONAVIRUS, È IN QUARANTENA E NON SARÀ PRESENTE NEMMENO IN RADIO, ACCANTO A LINUS, NELLA TRASMISSIONE “DEEJAY CHIAMA ITALIA” - DOPO UN PERIODO DI CRISI ALEX DEL PIERO HA RITROVATO L’ARMONIA CON LA MOGLIE SONIA AMORUSO...

Da “Chi”

Del Piero e Sonia in love

Dopo un periodo di crisi l’ex calciatore Alex Del Piero, ora a Los Angeles dove gestisce alcune attività, ha ritrovato l’armonia con la moglie Sonia Amoruso e insieme hanno superato un duro periodo di crisi.

La nuova vita di Giulia

Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a “sentire” il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv “leggero e allegro”.

Teo cambia programma

Cambio in giuria a “Tu sì que vales”, il programma dei record di Maria De Filippi. Nella prossima edizione confermati la De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Non ci sarà invece Teo Mammucari, che tornerà in video con un nuovo progetto.

Una “Iena” in quarantena

Nicola Savino, a causa di un collega delle “Iene” positivo al coronavirus, attualmente si trova in quarantena e non sarà presente nemmeno in radio, accanto a Linus, nella trasmissione “Deejay chiama Italia”.

POLITICALLY (S)CORRECT

Pochi impegni per il presidente

Causa coronavirus, il capo dello Stato ha dovuto annullare la cerimonia per le donne al Quirinale, il viaggio in Africa e altri impegni. Martedì scorso, per esempio, alla visita privata alla magnifica mostra di Raffaello delle Scuderie del Quirinale, il personale ha cercato di tenerlo a debita distanza dagli ospiti per evitare l’eventuale esposizione.

A Montecitorio si combatte

La lotta al coronavirus si combatte anche alla Camera dei Deputati con una serie di accorgimenti come la sanificazione della Sala Stampa, una serie di dispenser disinfettanti disseminati ovunque e la misurazione della temperatura all’entrata.

Transatlantico dimenticato

Un Transatlantico deserto ha scatenato la nostalgia dei tempi i cui i deputati flirtavano tra loro.