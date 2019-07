“CHICCHE” DI GOSSIP - RAFFAELLA FICO IN LOVE CON FRANCESCO CASERTA, EX DI PAOLA CARUSO - COME MAI SI E’ CONCLUSO IL SODALIZIO TRA FEDEZ E IL SUO MANAGER DEI CONCERTI, CLEMENTE ZARD? - ELODIE CAMBIA AGENTE - INCROCI PERICOLOSI A IBIZA: SULL’ISOLA CI SONO BELEN E DE MARTINO, IANNONE E LA DE LELLIS, ANDREA DAMANTE IN ATTESA DI SARA CROCE E IN ARRIVO IGNAZIO MOSER CON CECILIA RODRIGUEZ…

Da “Chi”

IL CALCIOMERCATO DI WANDA

wanda nara

Non sarà né Roma né a Napoli il futuro di Mauro Icardi, ma sarà a Torino in bianconero. Infatti Wanda Nara, moglie e manager del bomber argentino cacciato durante lo scorso weekend dal ritiro interista, è in contatto costante con Fabio Paratici, dirigente e uomo mercato della Juve. Wanda avrebbe intenzione di cambiare vita, ha già chiesto info per scuole e asili per i cinque bimbi e avrebbe promesso che, accettando lo “stile Juventus”, rinuncerebbe a “Tiki Taka” per evitare di parlare di calcio. Quindi sul piccolo schermo accetterebbe solo proposte di show da conduttrice.

raffaella fico

FICO E CASERTA: AMORE CON SCORTA

Raffaella Fico, dopo l’addio con Alessandro Moggi (volato tra le braccia della politica Elvira Savino), ha trascorso un romantico weekend in un resort, a Brescia, con Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso e padre del bimbo della showgirl. La Fico e Caserta, durante le loro uscite, erano scortati da guardie del corpo. Come mai?

fedez 6

FEDEZ NON È CLEMENTE...

Il sodalizio tra Fedez, 29 anni, e il suo manager dei concerti Clemente Zard, 30, un tempo solidissimo, oggi è arrivato ai titoli di coda. Come mai? Che cosa è successo tra i due? Ecco un altro pezzo del puzzle della vita del cantante che salta...

ELODIE CAMBIA MUSICA

La cantante Elodie, 29 anni, fidanzata con il rapper Marracash, 40, ha rivoluzionato la sua vita cambiando agente. L’artista, che ha appena lanciato il suo nuovo singolo “Margarita”, ha deciso d’ora in poi di affidarsi allo speaker radiofonico Max Brigante, 43. Scelta azzardata, secondo gli esperti che vivono di musica e nel mondo della musica.

COSTANZO E SCOTTI UNITI PER MIKE

elodie

Fermento negli studi romani di Maurizio Costanzo. Il giornalista in questi giorni sta realizzando una prima serata, piena di sorprese, dedicata al collega e amico Mike Bongiorno per i dieci anni dalla scomparsa. Insieme con Costanzo, che sarà una sorta di trait d’union nella trasmissione, in conduzione ci sarà Gerry Scotti, che era stato “designato” da Mike come suo erede. E molto altro... La puntata speciale andrà in onda su Canale 5, a settembre.

IBIZA... DI FUOCO

Isla caldissima quest’anno per gli incroci pericolosi. In vacanza a Ibiza, infatti, ci sono: Belen e De Martino, Iannone e la De Lellis, Andrea Damante in attesa di Sara Croce e in arrivo Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez (“nemici” del pilota e dell’influencer). Presente all’appello anche Gilda Ambrosio, ex di De Martino, e l’onnipresente Marco Borriello. Insomma gli incroci pericolosi sono assicurati.

belen e stefano de martino sfogliano il calendario di cecilia

POLITICALLY (S)CORRECT

Tria ama la Francia (e viceversa)

L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset è un gran diplomatico. E deve amare davvero il nostro Paese per aver esaltato con entusiasmo l’amicizia tra le due nazioni sabato scorso alla festa di Palazzo Farnese, in un momento in cui i rapporti tra i due governi non sono idilliaci. Grandi onori per il ministro dell’Economia Giovanni Tria, unico politico presente a parte una delegazione del Pd.

Occhio ai vip

Li indossano i principi inglesi William e Harry, ma anche i Casiraghi, e a Roma hanno raccolto il bel mondo della Capitale compreso l’ex sindaco Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli. Sono gli occhiali LGR, italiani e fatti a mano. Il brand ha festeggiato l’apertura del negozio in via della Fontanella di Borghese.

cecilia rodriguez e ignazio moser

Il riposo di Lucia

Che ci faceva Lucia Borgonzoni, pasionaria della Lega, al bar Ciampini in una pausa dei lavori della Camera? Un po’ di relax con le amiche prima di un altro match...

DAMANTE DE LELLIS damante de lellis andrea damante 3 andrea damante