i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 2

Da “Chi”

Aurora torna single e si dedica alla tv

Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati dopo tre anni d’amore. La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1.

Iannone e il rapper: la strana coppia

Andrea Iannone ha un nuovo amico speciale con cui condivide le sue serate e le uscite notturne: lui è il rapper Fred De Palma. I due sono inseparabili.

aurora ramazzotti goffredo cerza

Pronti a (non) ridere con noi?

Ore calde per le riprese della seconda edizione di “Lol: chi ride è fuori”, il programma cult di Amazon Prime Video. Tra i concorrenti contattati Claudio Bisio, il Mago Forest, Angelo Duro, che però ha rifiutato. È girata anche l’idea di volere nel cast l’ex calciatore Antonio Cassano. Infatti il perno di questa nuova edizione dello show saranno i personaggi fuori dal giro dei comici professionisti.

andrea iannone michelle hunziker aurora ramazzotti fred de palma discoteca aurora ramazzotti goffredo cerza i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 1 fred de palma e ana mena il twerking di aurora ramazzotti andrea iannone IL COMMENTO DI FABRIZIO CORONA SULLA FOTO DI AURORA RAMAZZOTTI ANDREA IANNONE E BELEN RODRIGUEZ andrea iannone belen rodriguez goffredo cerza aurora ramazzotti i consigli per il sesso di aurora ramazzotti Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla Scala dei Turchi i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 5 i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 6 aurora ramazzotti i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 3 il twerking di aurora ramazzotti aurora ramazzotti sbrocca con gli hater 1 sarah daniele aurora ramazzotti 3 aurora ramazzotti i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 4 aurora ramazzotti. goffredo cerza aurora ramazzotti