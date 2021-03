APRITE TUTTO - NON E’ UNA BATTUTA DI UN NO VAX. SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SU "SCIENCE", PER RENDERLO INNOCUO IL VIRUS VA FATTO CIRCOLARE. CON RT PARI A 6 IL CORONAVIRUS POTRÀ NON ESSERE “PIÙ VIRULENTO DEL COMUNE RAFFREDDORE”. PER ARRIVARE ALLA FASE ENDEMICA, ALTRIMENTI IPOTIZZATA TRA DIECI ANNI DAGLI AUTORI SE PROSEGUIAMO DI QUESTO PASSO, IL FORTE DISTANZIAMENTO SOCIALE NON È LA SOLUZIONE…