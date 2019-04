“CHISSÀ CHE BEI LAVORETTI TI FA CON QUESTA LINGUA” – FEDEZ DEFINISCE LA LINGUA DELLA FERRAGNI "SUPERDOTATA" E SUBITO UN UTENTE SPORCACCIONE ALLUDE ALLE DOTI ORALI DELL’INFLUENCER - LA RISPOSTA DEL RAPPER: “PULISCE I COMODINI DA PAURA” – MA TRA NOCI DI COCCO, DEPILAZIONI INGUINALI E CHIAPPE POCO NASCOSTE, IL VIAGGIO DEI FERRAGNEZ IN POLINESIA SEMBRA UN FILM DI TINTO BRASS – DALLE POMICIATE NUDI SUL LETTO ALLE SCAPEZZOLATE: FOTOGALLERY PEPERINA DEI FERRAGNEZ

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Polinesia senza il figlio Leone. Un viaggio che era stato organizzato due anni fa e che per un motivo o per l'altro è sempre stato rimandato. "O lo facciamo ora o perdiamo i soldi", ha spiegato solo qualche giorno fa Chiara. E così è stato.

I due sono partiti e sono arrivati nel paradiso della Polinesia. Un posto mognifico che i due immortalano con decine di foto e video. Ma proprio una foto sta tenendo banco in queste ore. Nello scatto "incriminato" Chiara Ferragni e Fedez si trovano a bordo di un piccolo elicottero. I due hanno le cuffie alle orrecchie, sono felici e tirano fuori la lingua.

"Ferragni e la lingua superdotata. Mi sento un marito fortunato", scrive divertito Fedez. Ma non solo. Il rapper milanese dopo qualche ora inizia a pubblicare fra le storie di Instagram alcune foto della moglie (e della sua lingua) paragonandole ad alcune storiche. Il web si sbizzarrisce e i commenti spuntano come funghi. Ma un commento in particolare catalizza l'attenzione di Fedez. Un utente dallo spirito un po' fuori dalle righe non coglie l'ironia e ci trova il doppio senso: "Chissà che bei lavoretti ti fa con questa lingua". Ma il rapper non se lo fa ripetere due volte e replica: "Pulisce i comodini da paura". Colpito e affondato.

