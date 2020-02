“CHIUDIAMO IL GRANDE FRATELLO VIP” - MAURIZIO COSTANZO LA TOCCA PIANO E IN UN’INTERVISTA A “NUOVO” STRONCA L’EDIZIONE DEL GF DI SIGNORINI: “NON INTRATTIENE, NON RILASSA, NON FA PENSARE. E DIVENTA TEATRO PER COMPORTAMENTI CHE RISCHIANO DI DARE IL CATTIVO ESEMPIO” - L’AZIENDA NON SEMBRA DELLA STESSA IDEA, E INFATTI RINVIA A DATA DA DESTINARSI “L’ISOLA DEI FAMOSI” E ALLUNGA IL PROGRAMMA DI “ALFONSINA”, CHE QUASI SICURAMENTE SI SPOSTERÀ DI GIORNO PER EVITARE MONTALBANO

1 – MAURIZIO COSTANZO STRONCA IL GRANDE FRATELLO VIP: “CHIUDETELO”

Angela Magnani per www.trendit.it

maurizio costanzo

Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune dichiarazioni forti in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. L’argomento è il reality condotto quest’anno da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. Secondo l’anticipazione data da Riccardo Signoretti, direttore del giornale, attraverso un post di Instagram, Maurizio Costanzo non ha riservato parole di elogio per lo show in onda su Canale 5. Ecco ciò che Costanzo ha detto:

alfonso signorini

CHIUDETE IL GF VIP! non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte!

I commenti degli utenti, come era pensabile, sono contrastanti. C’è chi difende il programma:

ELGA ENARDU CONTRO ZEQUILA

Sempre con queste sciocchezze dell’insegnamento e dell’esempio da dare. Ognuno guardi quello che vuole, la TV è piena di canali.

Da quando un reality o un programma televisivo deve essere d’ esempio?!…lo si guarda o non lo si guarda…mica siamo tutti c******i che prendiamo esempio dalla tv!!?

l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 18

E chi invece sposa a pieno le idee del giornalista:

pupo signorini wanda nara

Pienamente d’accordo questi vip del cavolo fanno uscire il peggio di loro uno schifo?

Ha ragione Costanzo! Non so cosa stia succedendo a questi Vip! Un litigio continuo… ma perché?

maurizio costanzo

Maurizio Costanzo ha ragione. Il Grande Fratello Vip è da chiudere.

Insomma, il Paese è spaccato. Voi da che parte state?

L'isola non si fa, il GF vip si allunga (e cambia giorno?)

Da www.tvblog.it

L'isola dei famosi non s'ha da fare (almeno per il momento).

maurizio costanzo

Questa è la frase che riecheggia presso i corridoi popolati dai "Bravi" palinsestari di Mediaset che proprio ieri pomeriggio hanno preso questa fondamentale decisione, anticipata a stretto giro di posta dal sito web Chetvfa. Nello stesso tempo, sempre i medesimi di cui sopra, hanno deciso di allungare questa edizione del Grande fratello vip, per la gioia di Endemol Shine Italy che produce il programma e che si vedrà quindi arrivare nelle proprie casse alcune centinaia di migliaia di euro in più stante le puntate aggiuntive.

la prima notte di serena e pago al grande fratello 1

Le motivazioni di tutto ciò potrebbero risiedere (come quasi sempre) in ragioni economiche. Abbiamo in casa un programma già rodato, con studi e cast già pronti e che ci da una certa sicurezza in termini di ascolti (Gf vip), perchè mettere in piedi un programma, con tutto ciò che ne consegue, che magari ci fa -più o meno- gli stessi ascolti ?

Ecco dunque che Alfonso Signorini con la sua allegra brigata continueranno ad allietare i propri fans per tutto il mese di aprile (perchè non anche a maggio già che ci siamo? Ah no, li forse c'è da piazzare Temptation island che "deve" andare in onda prima perchè dopo ci sono Europei di calcio ed Olimpiadi).

il massaggio hot di zequila a clizia incorvaia

Tornando all'Isola dei famosi però, per vedere una nuova edizione, sempre se ci sarà, occorrerà attendere il gennaio 2021, mentre Il grande fratello vip -quasi sicuramente- si sposterà di giorno, martedì o mercoledì, per non dover affrontare la concorrenza diretta con le nuove avventure del Commissario Montalbano, che andranno in onda nei lunedì di marzo sulla Rete 1.

wanda nara al gf 6 rita rusic vs. valeria marini 2 alfonso signorini e valeria marini antonella elia la prima notte di serena e pago al grande fratello 4