“LA CHIUSURA DI 'SE MI LASCI NON VALE'? NON MI PIACEVA. NON ERO CONTENTO” – LUCA BARBARESCHI PRENDE LE DISTANZE DAL SUO PROGRAMMA CHIUSO PER FLOP (ENNESIMO DISASTRO DI TELE-MELONI) – “ERO UN CONDUTTORE SUI GENERIS PERCHE' IN REALTÀ STAVO IN UNA REGIA E CHIACCHIERAVO. NON È IL MIO, NON È QUELLO CHE PIACE FARE A ME” - EPPURE, ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE, AVEVA DETTO: “VISIVAMENTE È UN SUPER PROGRAMMA, È MOLTO BELLO” – DAVIDE MAGGIO: “QUELLO CHE APPARE PIÙ PLAUSIBILE È LA DIFFICOLTÀ AD AMMETTERE LE PROPRIE RESPONSABILITÀ DI UN FLOP IN PIENA REGOLA”

Daniele Lombardi per www.davidemaggio.it

luca barbareschi - se mi lasci non vale

In pochi sentiranno la mancanza di Se li lasci non vale (martedì chiuderà per flop), incluso il suo conduttore. Luca Barbareschi, chiamato alla guida del ‘viaggio nei sentimenti’ di Rai2, non si mostra affatto scosso per il fallimento del progetto. Ospite ad Un giorno da pecora, su Rai Radio1, alla domanda se fosse dispiaciuto per la chiusura della sua trasmissione, ha risposto così:

“No, perché non mi piaceva, non ero contento. Io facevo solo una piccola cosa, delle piccole narrazioni (…). Ero un conduttore sui generis perché io in realtà stavo in una regia e chiacchieravo. Non è il mio, non è quello che piace fare a me. Noi facciamo degli spettacoli, a volte vanno bene a volte non vanno bene. Metteranno altri programmi (…). Io non so più nulla”

luca barbareschi 3

Parole pronunciate con un tono indifferente, quasi menefreghista, tale da stimolare l’ironia di Giorgio Lauro: “La sentiamo veramente affranto“.

Eppure, in conferenza stampa di presentazione della trasmissione, Barbareschi ha detto: “Quando faccio cose nuove mi emoziono sempre“. Del resto, sembra difficile immaginare che un professionista, come lui, abbia accettato di mettere la faccia a un prodotto senza crederci realmente. Anche perché, il conduttore ha difeso Se mi lasci non vale in fase di presentazione: “Visivamente è un super programma, è molto bello“. Quello che appare più plausibile è la difficoltà ad ammettere le proprie responsabilità di un flop in piena regola.

luca barbareschi 1 luca barbareschi 2