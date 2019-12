“CI AVETE ROTTO I COGLIONI, LASCIATECI SORRIDERE” - SCONTRO TRA CAZZOLA E CAPEZZONE A “QUARTA REPUBBLICA” SULLA CANZONE “IMMIGRATO” DI CHECCO ZALONE – L’ECONOMISTA: “SU CERTI ARGOMENTI FARE IRONIA È PERICOLOSO. RAPPRESENTARE IL PROBLEMA DEGLI IMMIGRATI CON UNA CARICATURA È SBAGLIATO” – IL GIORNALISTA: “MA SE FACCIO UNA BATTUTA SULLA FORNERO DEVO ESSERE ACCUSATO DI FEMMINICIDIO?” - VIDEO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/quartarepubblica/la-canzone-di-zalone-offende-gli-immigrati_F309976201015C07

Da www.ilmessaggero.it

Grandi polemiche sul film di Checco Zalone, Tolo tolo, ancora prima della sua uscita: nell'occhio del ciclone la canzone che anticipa il film, "Immigrato". Ecco cosa è successo a Quarta Repubblica. Dopo aver mandato in onda il video della nuova canzone, colonna sonora del film in uscita, si è scatenato il dibattito in studio.

Giuliano Cazzola, economista: «Su certi argomenti fare dell'ironia può essere pericoloso. In questa clip, la critica vera è l'offesa nei confronti degli stranieri in Italia: 5 milioni, di cui 3,8 extracomunitari. Molti mandano avanti settori importanti del paese. Il film non l'ho visto e forse neanche lo vedrò. Però rappresentare il problema degli immigrati con una caricatura è sbagliato».

Dopo l'intervento dell'economista, tocca al giornalista Daniele Capezzone difendere la comicità di Zalone: «Ma se faccio una battuta sulla Fornero devo essere accusato di femminicidio? A quelli di Baobab dico... c'avete rotto i coglioni, lasciateci sorridere». Parla infine a Giulio Cavalli, giornalista e scrittore, dire la sua: «La satira storicamente attacca i potenti. Dal 1500 avviene questo. Attaccare i difesi, i poveracci, gli immigrati ma anche agli omosessuali. Può piacere o non piacere, si può rivendicare il diritto di non apprezzare Checco Zalone. L'operazione di marketing ha funzionato... Non so quanto faccia ridere il mafioso con la coppola e la lupara. La questione è che chi ha il potere di fare la satira dovrebbe usarla per attaccare i prepotenti e i pregiudizi»

