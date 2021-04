7 apr 2021 19:52

“CI DISPIACE NON AVER MAURO CORONA ANCORA CON NOI” - A "CARTABIANCA" BIANCA BERLINGUER OSPITA MARIANNA, LA FIGLIA DELLO SCRITTORE. LA GIORNALISTA HA PIÙ VOLTE EVIDENZIATO COME L’EPURAZIONE DI MAURO CORONA NON SIA DIPESA DA LEI E HA PUNTATO IL DITO CONTRO IL DIRETTORE DI RAI3 FRANCO DI MARE. DALL’ALTRA PARTE CORONA HA SEMPRE OMAGGIATO LA SUA ‘BIANCHINA’ ANCHE SE ORMAI L'HA "TRADITA" CON PAOLO DEL DEBBIO