“CI HA MOSTRATO LA PORTA PER INVITARCI A USCIRE, INVECE CI HA CHIUSI DENTRO” -

Flavia Amabile per "la Stampa"

Aggredita e sequestrata per ore la giornalista della Rai Lucia Goracci mentre era in Romania per un'intervista alla senatrice romena Diana Iovanovici Sosoaca, contraria ai vaccini.

Dopo alcune domande sulla gestione della pandemia in Romania, e sulla condizione degli ospedali nel Paese, la senatrice ha chiuso dentro il suo ufficio la troupe del Tg1 e ha chiamato la polizia. Sul Tg1 di ieri sera è andato in onda il servizio che mostra l'aggressione alla giornalista, al cameramen Miki Stojicic e altre due persone della sua troupe.

«Avevamo concordato l'intervista per non fare una cosa alla Giletti - racconta Lucia Goracci alla Stampa - ma quando l'abbiamo incalzata ha iniziato a accusarci di essere una tv di Stato, di parteggiare per il governo. Io invece sto con Dio e la religione, ci ha detto. Poi ci ha mostrato la porta per invitarci a uscire, invece ci ha chiusi dentro.

Nella stanza c'era anche il marito e un'altra persona. A un certo punto è arrivata una quarta persona aprendo la porta. Ne ho approfittato per svicolare e uscire. In strada mi sono imbattuta in una pattuglia della polizia chiamata dalla senatrice. Ho spiegato la situazione e ho chiesto di andare a liberare i colleghi che erano ancora chiusi.

Quando siamo tornati dentro l'ufficio c'è stata una discussione e il marito della senatrice mi ha colpita alla spalla e a un braccio finché i poliziotti l'hanno fermato».

La seconda parte del racconto della giornalista si svolge al commissariato dove va per sporgere denuncia. «Qui è cominciato un incubo perché leggendo il verbale sembrava che io fossi stata tradotta in commissariato come se fossi stata arrestata invece ero andata volontariamente a sporgere denuncia.

la senatrice romena diana iovanovici sosoaca

Nel frattempo siamo stati accusati di poter avere droga e armi. Ho contestato ogni accusa ma la discussione è andata avanti dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte e mezza, oltre sette ore in cui di fatto siamo stati in arresto e in una situazione di continua intimidazione e capovolgimento della realtà siamo stati accusati di furto e di essere una finta troupe. Tutto si è risolto con l'intervento della console Gabriela Navatta che ha condotto una mediazione e ci ha permesso di uscire».

la senatrice romena diana iovanovici sosoaca intervistata da lucia goracci