“CI HANNO MINACCIATO CON DELLE BOTTIGLIE” – TENSIONE IN DIRETTA DURANTE IL PROGRAMMA “STORIE ITALIANE”: UNO DEGLI INVIATI DI ELEONORA DANIELE VIENE SPEDITO A BOLOGNA PER RACCONTARE UNA PIAZZA DI SPACCIO IN PIENO CENTRO, MA VIENE CIRCONDATO DA ALCUNI SPACCIATORI CHE LO MINACCIANO – ARRIVA LA POLIZIA, I RESIDENTI SCENDONO IN STRADA PER PARLARE CON GLI AGENTI E…(VIDEO)

INVIATO 'STORIE ITALIANE' MINACCIATO DAGLI SPACCIATORI A BOLOGNA

Da "www.liberoquotidiano.it"

inviato storie italiane minacciato dagli spacciatori a bologna 3

Momenti di grande preoccupazione durante la puntata di Storie Italiane di martedì 15 ottobre, il programma mattutino Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. L'inviato Vittorio Introcaso, impegnato in un servizio in loco per documentare lo spaccio di droga in un noto quartiere di Bologna, è venuto a conoscenza di una minaccia di aggressione da parte degli spacciatori ai danni una testimone e della troupe, raccontandolo in diretta durante la trasmissione, sollecitato dalla Daniele in studio.

inviato storie italiane minacciato dagli spacciatori a bologna 1

La testimone avrebbe dovuto raccontare di come gli spacciatori fossero un problema per gli abitanti del quartiere, anche per poter semplicemente uscire di casa, e, puntualmente, è arrivata la minaccia, cosa che ha spinto la troupe impegnata nel servizio a chiamare la polizia. Successivamente, Introcaso si è sfogato lamentando l'assurdità della situazione in diretta: "Siamo in pieno centro, e questo angolo di strada è preso in ostaggio da persone che spacciano dalla sera alla mattina.

eleonora daniele 2

Queste persone non sono lucide, e ora se sono scappate. La ragazza era scesa con coraggio. Siamo a Bologna, siamo in pieno centro, e le persone non possono scendere perché minacciate da chi deve stare lì a smerciare droga!", ha tuonato il giornalista.

Dopo questo episodio, la Daniele ha intensificato i collegamenti durante la diretta e, per fortuna, non si è verificata nessuna aggressione: "La situazione è migliorata, non inquadriamo le persone che sono scese dai palazzi a parlare con la polizia… Le persone noi le rispettiamo perché c'è una paura terrificante.

inviato storie italiane minacciato dagli spacciatori a bologna 2

C'è un'altra volante che sta facendo il giro", ha poi spiegato Introcaso in uno degli ultimi collegamenti. La Daniele ha, infine, annunciato che Storie Italiane seguirà l'evoluzione dell'intera vicenda del quartiere bolognese.

