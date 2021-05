3 mag 2021 08:36

“CI HO MESSO ANNI PER RACCONTARE IL MIO AMORE PER UN RAGAZZO. LE PAROLE HANNO UN VALORE” - MICHELE BRAVI, CHE HA PATTEGGIATO UNA CONDANNA A 1 ANNO E 6 MESI PER OMICIDIO STRADALE, FA LA MORALE A PIO E AMEDEO: “LE PAROLE SONO IMPORTANTI TANTO QUANTO LE INTENZIONI, LE PAROLE SCRIVONO LA STORIA…” – MA COSA AVEVANO DETTO I COMICI FOGGIANI DI COSI' RACCAPRICCIANTE? “SE VI CHIAMANO RICCHIONI, VOI RIDETEGLI IN FACCIA…”