“CI MANCAVA SOLO IL MONOLOGO DELLA LEOTTA. SIAMO STANCHI DEL NULLA” – SERENA GRANDI ATTACCA E FRANCESCA BARRA RINCARA LA DOSE: “IERI SERA NON HO APPREZZATO IL PRESUNTUOSO MONOLOGO DELLA LEOTTA. PERCHÉ SE NON SEI LA MAGNANI E LE RUGHE NON LE MOSTRI, ALLORA SÍ, HAI PAURA CARA DILETTA” – MA VOGLIAMO DIRE CHE LA CONDUTTRICE DI 'DAZN' SUL PALCO DELL’ARISTON NON HA SBAGLIATO NULLA?

leotta

Da it.notizie.yahoo.com

“Ci mancava solo il monologo della Leotta,....siamo stanchi del nulla". Lo afferma l'attrice Serena Grandi, in un tweet, riferendosi alla partecipazione della giornalista Diletta Leotta alla prima serata di Sanremo 70.

serena grandi a pomeriggio cinque 2

"La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui", ha detto Diletta Leotta dal palco dell'Ariston. "Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare", ha detto ancora citando un detto siciliano.

"Tu sei riuscita a riempirti le tasche di mille storie da raccontare, ma hai lasciato dietro di te la tua giovinezza e la tua bellezza, perché questo tempo fa lo sgambetto a tutti - ha proseguito parlando alla nonna la bionda conduttrice sedendosi sulle scale - noi facciamo di tutto per trattenerlo".

diletta leotta

Sullo schermo un effetto grafico fa comparire le rughe sul suo volto, e Leotta si è chiesta: "Chissà se sarò felice come mia nonna a 85 anni, lei lo è perché ha riso tanto in vita sua. Il tempo passa per tutti ma non passa per tutti allo stesso modo, e mia nonna ha vissuto alla grande. Io non ho paura, perché lei mi ha insegnato ad essere 'diversamente bella'" (...)

FRANCESCA BARRA

Da sussidiario.net

(...) «Ieri sera non ho apprezzato il presuntuoso monologo di Diletta Leotta: un finto “smascheramento” che ha cercato la complicità del pubblico, senza riscontro. Se vuoi fare tv verità devi dire la verità, abbassare la maschera per davvero. Perché risulti solo retorica se ciò che dici non corrisponde a ciò che sei». Una presa di posizione forte, netta, che inchioda la co-conduttrice della kermesse canora, accusata di non aver sdoganato la libertà di ricorrere alla chirurgia estetica…

FRANCESCA BARRA CLAUDIO SANTAMARIA

FRANCESCA BARRA VS DILETTA LEOTTA

Francesca Barra ha poi rincarato la dose nel lungo post pubblicato su Instagram: «[…] Ma se mi dici che le rughe non ti fanno paura non serve, non ti credo e non basta la nonna a renderti credibile. Perché se non sei la Magnani e le rughe non le mostri, allora sí, hai paura cara Diletta. E qualcuno te lo doveva suggerire che non c’è niente di male. Il male è nell’inganno e non è estetico. Ma se menti si vede, e non c’è trucco (o trucchetti) che servano».

La giornalista, volto di CR4, ha concluso: «E poi che noia quando ha detto non ci prendiamo in giro sul palco ci stai se sei bona, perché fortunatamente esistono innumerevoli qualità e talenti da mostrare. Io ho avuto tante paure di: ingrassare, invecchiare. Ma sono quelle paure, superate a modo mio, che mi rendono unica».

