“CI SI STUPISCE DELLA MOGLIE E NON DELLE AMANTI” – UN SIBILLINO AMADEUS DIFENDE LA CONSORTE GIOVANNA CIVITILLO (CHE CONDURRÀ "PRIMAFESTIVAL"): “MIA MOGLIE LAVORA IN RAI DAL 1996, L’HA VOLUTA LO SPONSOR E A ME È STATO COMUNICATO A COSE FATTE. LEI MI HA DETTO: SE TI CREO PROBLEMI, RINUNCIO. MA PERCHÉ AVREBBE DOVUTO? PROPRIO PERCHÉ È MIA MOGLIE IL PIÙ DELLE VOLTE VIENE PENALIZZATA. QUINDI CHI SONO IO PER NEGARLE QUESTA POSSIBILITÀ?” – VIDEO

Arianna Ascione per corriere.it

AMADEUS GIOVANNA CIVITILLO

Si sono conosciuti ai tempi de L'eredità, stanno insieme dal 2003, hanno un figlio - José Alberto - che oggi ha 12 anni, sono sposati dal 2009 (civilmente, nel 2019 si sono detti sì anche in chiesa) e hanno persino un profilo di coppia su Instagram (citato da Lo Stato Sociale nella loro canzone in gara). Insomma: quella tra Amadeus e Giovanna Civitillo è una grande storia d’amore.

La showgirl partenopea quest’anno è nel cast della 71ma edizione del Festival di Sanremo, al timone con Valeria Graci e Giovanni Vernia del PrimaFestival - già in onda su Rai1 dal 27 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20 -, il notiziario flash dedicato alla manifestazione.

giovanna e amadeus

Sanremo non è una novità per Giovanna Civitillo (lo scorso anno ha lavorato come inviata all’Ariston per La Vita in Diretta) ma, per evitare possibili polemiche, in un’intervista rilasciata ad Oggi e pubblicata sul numero attualmente in edicola Amadeus ci ha tenuto a precisare: «Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti».

amadeus giovanna civitillo 1

«Ero pronta a rinunciarci»

Civitillo ha confermato al settimanale di essere stata pronta a rinunciare all’incarico, per evitare di creare difficoltà a suo marito: «Mi ha sorpresa davvero questa proposta di Rai Pubblicità. Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Ama. Poi lui mi ha convinto su quanto fosse stupido rinunciarci: indosserò il mio impermeabile e mi lascerò scivolare addosso le polemiche. Io sono a posto con la mia coscienza, so come sono andate le cose e voglio affrontare il Prefestival con lo spirito giusto».

amadeus giovanna civitillo 2

Già durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, interrogato sulla questione, Amadeus aveva raccontato che spesso sua moglie a livello lavorativo viene penalizzata proprio per via della loro relazione, e che è molto felice per questo suo nuovo impegno professionale: «Non accetto raccomandazioni proprio perché voglio essere libero. Ma sfatiamo un mito.

amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 3

C’è una differenza tra raccomandazione e segnalazione. Si può segnalare chi è bravo, o adatto a un ruolo: questo non significa imporlo. Ma mia moglie è del tutto estranea a entrambe le cose. Sa quanta gente la ferma per strada dicendole di lavorare di più in tv? Solare, allegra, spiritosa, piena di qualità artistiche e proprio perché è mia moglie il più delle volte viene penalizzata. Quindi chi sono io per negarle questa possibilità? Sono strafelice per lei».

COPERTINA OGGI 25 FEBBRAIO 2021 amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 6 amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 16 amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 15 amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 5 amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 1 amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 9