“CIAO MASCHIO” BY NUNZIA DE GIROLAMO FA L’8,6% IN SECONDA SERATA SU RAIUNO E I TWITTAROLI AFFILANO LE LAME: “È UN PROGRAMMA BRUTTO, INUTILE, FUORI LUOGO. SCRITTO MALE, CONDOTTO PEGGIO. SOLO STEREOTIPI, SENZA IRONIA” - “UN POT-POURRI DI LUOGHI COMUNI, PREGIUDIZI E SESSISMO CHE LA METÀ BASTA” - “UN PROGETTO BUTTATO LÌ SENZA IDEE, L’IMPRESSIONE DI DOVER ASSEGNARE UNA POLTRONA A TUTTI I COSTI”, “TEMA DELLA PROSSIMA PUNTATA: UOMO BASSO TUTTO CASSO?”

Dagoselezione

Francesco Canino@fraversion

ciao maschio nunzia de girolamo 4

tanto rumore per nulla: per la prima di #CiaoMaschio 745 mila spettatori con l’8,6% di share. Pure troppi per quel trionfo di frasi fratte tipo “ah, dunque l’amicizia tra ex è possibile?”. Doveva essere l’Harem al maschile, pareva solo una chiacchierata da bar piena di cliché.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ciao maschio della De Girolamo è un programma brutto, inutile, fuori luogo. Scritto male, condotto peggio. Solo stereotipi, senza ironia. Non una roba degna di Rai1. Se si fermano alla prima riducono il danno. #ciaomaschio #ciaonunzia

Giuseppe Candela@GiusCandela

E il problema della De Girolamo non è solo nel merito (ex politica moglie del ministro) ma nella competenza: non sa condurre, non ha appeal. E se non hai nulla di tutto questo non puoi e non devi condurre un programma su Rai1. #CiaoMaschio

ciao maschio nunzia de girolamo 5

BICCY.IT@BITCHYFit

“Le donne sono superiori” “i maschi sono esseri inferiori” “w la famiglia tradizionale” #CiaoMaschio DOVE POSSO VOMITARE?

BICCY.IT@BITCHYFit

5 minuti di #CiaoMaschio e ho già il vomito. Mai sentito così tante assurdità in vita mia! E avete il coraggio di criticare il #GFVip ?

Trash Italiano@trash_italiano

"C'è stata polemica per la scena di Detto Fatto col carrello. PRENDIAMO SPUNTO E FACCIAMOCI UN PROGRAMMA SOPRA CHIAMANDOLO #CIAOMASCHIO" O è andata così o non me lo spiego.

Ivan Buratti@ivanburatti

Se i media hanno messo in croce Detto Fatto per lo stacchetto del carrello sexy, mi auguro che non ci sia pietà per #CiaoMaschio. Un pot-pourri di luoghi comuni, pregiudizi e sessismo che la metà basta.

ciao maschio nunzia de girolamo 3

Prossimi Congiunti@ProssimiC

Non vedevo un tale tripudio di luoghi comuni sui sessi dai tempi delle puntate maschi contro femmine di Ciao Darwin #ciaomaschio

Caciottaro @Caustica_mente

#CiaoMaschio, un salottino di imbarazzante chiacchiericcio fondato sugli stereotipi uomo/donna. Se ne sentiva la necessità o l’utilità di un Talk del genere? No.

Caciottaro @Caustica_mente

Svegliato ripenso a #CiaoMaschio, il classico progetto buttato lì senza idee, senza grosso lavoro aurorale, l’impressione di dover assegnare una poltrona e un blocco in palinsesto a tutti i costi, poi chi se ne importa del contenuto, della forma, dello stile. Zero

Marcello Filograsso@MarceloWalker

ciao maschio nunzia de girolamo

Stanno chiedendo al sindaco di Napoli se baciare un'altra donna sia tradimento. De Magistris is the new Cioè. #CiaoMaschio

Tiziana Cialdea@cialdea

De Magistris pentito di essere andato #CiaoMaschio

Marcello Filograsso@MarceloWalker

A che ora Nunzia De Girolamo dirà "noi donne siamo multitasking"? #CiaoMaschio

Prossimi Congiunti@ProssimiC

“Hai amiche donne?”. Dai, Nunzia, non ci deludere. Chiudiamo in bellezza anche con “Hai amici gay?” #ciaomaschio

ciao maschio nunzia de girolamo e i suoi ospiti

Massimo Falcioni@falcions85

Tema della prossima puntata di #ciaomaschio: Uomo basso tutto casso?

Tiziana Cialdea@cialdea

Raiuno goes Televomero #CiaoMaschio

Prossimi Congiunti@ProssimiC

Ho visto programmi di Napoli Canale 21 scritti in modo più intelligente #CiaoMaschio

Ivan Buratti@ivanburatti

Le discussioni al bar fanno ribrezzo già al bar, davanti a quel cappuccino che berresti volentieri senza sentire una mosca. Pensa in un studio televisivo. Pensa al sabato sera. #CiaoMaschio

ciao maschio nunzia de girolamo

MasterBB@MasterAb88

Rai1, servizio pubblico, ieri sera a #CiaoMaschio Stefano de Martino: 'Vorrei sputare a Trump fossi stata Melania, tanto loro sono congiunti' Chi sono i dirigenti responsabili che hanno approvato questo spazio registrato? #AscoltiTv #tv

carotelevip@carotelevip

Chiede Nunzia De Girolamo ai suoi ospiti: "Chi vorresti essere tra queste donne?". Beh, io non vorrei mai essere la persona che ha sulla coscienza l'aver deciso di trasmettere #CiaoMaschio su Rai 1.

Carotino @_carotino

raramente faccio queste cose, tipo taggare direttori di rete o testate, ma credo che @StefanoColetta2 debba sapere l’imbarazzo che provo nel vedere un programma intriso di luoghi comuni e stereotipi che non facevano ridere nemmeno cent’anni fa. #ciaomaschio

ciao maschio nunzia de girolamo

Dennis Mantovan@dennismantovan

Odio il sessismo, da entrambe le parti. Questo programma ne è pieno, non so più cosa dire.. #CiaoMaschio

carotelevip@carotelevip

Domanda della conduttrice: "Chi è più ironico un uomo o una donna? La #bruttatv ha un nuovo volto: Nunzia De Girolamo conduttrice di #CiaoMaschio su @RaiUno

Federica Fusco@Fedefiusky25

#CiaoMaschio la cosa più sessista che mi è mai capitata di vedere facendo zapping. Sono disgustata.

Marcello Filograsso@MarceloWalker

Ma De Martino non ha un ufficio stampa che gli abbia sconsigliato di partecipare a un programma del genere? #CiaoMaschio

Eleonora D'Amore@EleonoraDAmore

ciao maschio nunzia de girolamo

Leggo cose pessime su #CiaoMaschio e sono contenta perché già dal servizio fotografico con Giletti mi sembravano chiare incapacità e intenzioni. La De Girolamo conduttrice poi, anche meno.

Borraccino@borraccino_

La De Girol@mo messa a fare l'ennesimo programma di interviste, con l'intento e l'approccio di chi pensa di fare qualcosa di apparentemente trasgressivo. Spengo. #CiaoMaschio

GigiGx@GigiGx

Da #CiaoMaschio a #CiaoNunzia è un attimo.

ciao maschio nunzia de girolamo e luigi de magistris

ellepi_one@PresaLucio

Ad ognuno il suo mestiere, prima o poi lo capiranno.

Simona Ventura@Simo_Ventura

In risposta a @PrestaLucio

Io l’ho capito da MO

Giuseppe Candela@GiusCandela

#cepostaperte vola a 6.057.000 telespettatori con il 28,3% e triplica #parlamidamore con Pivetti-Conticini 2.282.000 con il 10,2%. Un vero e proprio disastro per Rai1, oltre le peggiori aspettative.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Il disastro di #parlamidamore, il risultato basso (di un programma imbarazzante per l'immagine della rete) di #ciaomaschio. Mosse sbagliate, annunciate e prevedibili. Per tutti noi, tranne per i vertici Rai.

Giuseppe Candela@GiusCandela

Affari tuoi e Mannoia sotto obiettivo, Il Cantante Mascherato in netto calo, i flop Parlami d'Amore, Beppe Fiorello. Piccole o grandi delusioni ma inizio del 2021 davvero da dimenticare per Rai1 sul fronte show. #parlamidamore

Riccardo Laganà@lagana_riccardo

Nel 2019 facemmo un cda #Rai straordinario su ascolti e qualità editoriale delle reti generaliste. Urgente un odg sul tema e rivedere certe scelte. Tra inaccettabili appalti totali (con bassi ascolti), conduttori\rici discutibili, qualcuno se ne deve assumere la responsabilità.