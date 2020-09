“IN COLLEGIO, A 13 ANNI, SONO STATO ABUSATO PIÙ VOLTE” - LAPO ELKANN SI CONFESSA A “VERISSIMO”: “ANESTETIZZAVO CON L’USO DI SOSTANZE UN DOLORE CHE SENTIVO DENTRO DI ME. NON HO AMATO MOLTO LA MIA INFANZIA. SONO STATO UN BAMBINO DISLESSICO, IPERATTIVO, AFFETTO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE. SE NON LO AFFRONTI CON PROFONDITÀ QUESTO DOLORE NEGLI ANNI TI MANGIA” - “STO VIVENDO CON PREOCCUPAZIONE QUESTO MONDO CAMBIATO A CAUSA DEL COVID-19 PERCHÉ INVECE DI VEDERE LE PERSONE PIÙ SOLIDALI TRA LORO VEDO TANTA RABBIA E TENSIONE”

Lapo Elkann torna in tv, ospite di 'Verissimo' (puntata in onda sabato 12 settembre su Canale 5), e lo fa con una confessione choc: "In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa...". E' questa l'anticipazione dell'intervista riportata da TgCom24: "Anestetizzavo con l’uso di sostanze un dolore che sentivo dentro di me... La pandemia? Sto vivendo con preoccupazione questo mondo cambiato a causa del Covid-19 perché invece di vedere le persone più solidali tra loro vedo tanta rabbia e tensione".

INFANZIA - "Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte. E’ importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà".

TRAUMA - "Come ho fatto a superarlo? La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono".

ERRORI - "Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro".

AVVOCATO AGNELLI - "Mio nonno mi ha dato e insegnato tanto. E’ una delle persone a cui ho voluto più bene nella vita insieme a mia nonna Marella. Magari riuscissi a trovare una donna con le sue qualità. Ora comunque sono molto felice, ho una fidanzata portoghese molto simpatica e diversa da tutte le donne che ho avuto in passato".

DIVENTARE PAPA' - "Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei".

