8 apr 2024 10:24

“IN COLLEGIO SONO STATO BULLIZZATO PERCHE’ OMOSESSUALE: MI FECERO CAMMINARE A PIEDI NUDI NELLA NEVE” - COSTANTINO DELLA GHERARDESCA: “ME NE ANDAI E SUCCESSE UNA COSA BELLISSIMA: TUTTI GLI AMICI DELLA CLASSE SCESERO PER L’APPELLO, CON L’OMBRETTO E IL ROSSETTO IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ. HO DETTO IN TV DI ESSERE GAY MA NON MI SONO MAI SENTITO DISCRIMINATO ANCHE SE MI SONO SENTITO NEL LUOGO SBAGLIATO. VEDEVO AMICI DI FAMIGLIA MALATI DI AIDS, SO COSA SUCCEDEVA. SONO UNA PERSONA CHE PARLAVA DI SÉ STESSO SENZA FARSI PROBLEMI MA GLI ALTRI…”