Silvia Natella per www.leggo.it

Pietro Taricone, il ricordo di Salvo Veneziano: «Spero che tu mi abbia perdonato, la colpa non era di Kasia Smutniak». Sono trascorsi dieci anni dalla morte del "Guerriero" della prima edizione del Grande Fratello. Taricone è scomparso in un incidente paracadutistico il 29 giugno del 2010. Poche ore fa il suo compagno di avventura Salvo Veneziano ha voluto ricordarlo in un malinconico post su Instagram.

«Un maledettissimo giorno - scrive il 'pizzaiolo' di quell'edizione - ricordo quella maledetta chiamata come se fosse oggi... Mi rimbomba ancora nelle testa dopo 10 anni (Salvo ........... Si ? Pietro non più con noi .... ».

Veneziano, che ha partecipato anche all'ultima edizione vip del reality ed è stato squalificato, chiede anche scusa alla madre di sua figlia, Kasia Smutniak, per il rancore covato dopo l'incidente.

«Caro Pietro - continua il post - spero tanto che tu mi abbia perdonato, che ho portato dentro di me un rancore micidiale per la mamma di tua figlia ,perché per me "la colpa era sua" con quella passione del paracadutismo... Lo so lo so sono stato stupido a pensare queste cose, ma il dolore e la rabbia acceca le persone... PS. chiedo scusa anche alla tua compagna. Io personalmente ti porterò sempre dentro di me».

2 – PIETRO TARICONE MORTO 10 ANNI FA, LORENZO BATTISTELLO: "PERCHÉ AI FUNERALI DEI CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO C'ERA SOLO MARINA"

Da www.liberoquotidiano.it

Dieci anni fa moriva Pietro Taricone, indimenticato protagonista del primo storico Grande Fratello. Un dramma per la compagnia di allora, Kasia Smutniak, e per i telespettatori, Ma gli ex compagni di reality, da Rocco Casalino a Cristina Plevani o Salvo Veneziano, non lo vissero tutti nello stesso modo. Al funerale celebrato a Roma, per esempio, di tutti i concorrenti partecipò solo Marina La Rosa.

Ed è un altro ex, Lorenzo Battistello, a spiegare a Fanpage cosa accadde. "Marina si era trasferita a Roma. Anche Pietro viveva lì e si frequentavano, avevano un legame di amicizia. Quando Pietro è morto, Marina era ai funerali. Aveva un rapporto di conoscenza anche con Kasia Smutniak.

L’ha vissuto in maniera più dolorosa per questo. All’epoca mi contestò il fatto di non essere andato ai funerali. Io mi trovavo a 1000 chilometri e ricordo che i funerali furono celebrati molto velocemente, pochi giorni dopo mi pare. Fu uno shock, non ebbi nemmeno il tempo di organizzare lo spostamento. Poi Marina è una persona molto sensibile",

In generale, spiega Battistello, 10 anni fa era diverso il rapporto tra i primi ex gieffini rispetto a oggi: "Ai funerali di Pietro c’era solo Marina. Credo che se fosse successo oggi saremmo stati lì tutti e nove. È stato il momento, nella nostra testa il Grande Fratello in quel periodo era finito. Quell’unità mancata all’epoca l’abbiamo ritrovata adesso", con i concorrenti riuniti in una chat su Whatsapp.

