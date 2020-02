“COME GIOCO DA TAVOLO C’ERA ‘ROSIKO’?” – ANTONIO SOCCI COMMENTA LA VERSIONE DI MUGHINI: “SI LAMENTA PERCHÉ AD ASCOLTARE LUI, FERRARA E MATTIA FELTRI C’ERANO 30 PERSONE. O TEMPORA O MORES” - “COM’È POSSIBILE CHE LE FOLLE NON ACCORRANO DAVANTI A COTANTO SENNO? CHE POI TRENTA SONO PUR SEMPRE IL DOPPIO DEI LETTORI DEL FOGLIO…”

Mughini si lamenta perché ad ascoltare lui, Ferrara e Mattia Feltri c'erano trenta persone... O tempora o mores... Com'è possibile che le folle non accorrano davanti a cotanto senno? Dice che si sono consolati a cena. Come gioco da tavolo c'era Rosiko? https://t.co/nOs0J2NFAi — Antonio Socci (@AntonioSocci1) February 7, 2020

ANTONIO SOCCI CONTRO MUGHINI

LA VERSIONE DI MUGHINI - “CARO DAGO, ANCHE IERI SERA NON HO VISTO UN SOLO MINUTO DEL FESTIVAL DI SANREMO E DUNQUE MI SONO PERSO SIA IL MONOLOGO DI ROBERTO BENIGNI SIA IL TANGO DELLA SIGNORA RONALDO. IL FATTO È CHE AVEVO INVITATO A CENA IN UN RISTORANTE ROMANO GIULIANO FERRARA E MATTIA FELTRI. LI AVEVO INVITATI PER RISARCIRLI DELL’ESSERMI STATI ACCANTO DURANTE LA PRESENTAZIONE DI UN MIO LIBRO. IERI SERA NELLA LIBRERIA DEL CENTRO, E A PARTE NOI ORATORI, CI SARANNO STATE SÌ E NO 30 PERSONE E…”

antonio socci

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-ldquo-caro-dago-anche-ieri-sera-non-ho-visto-226269.htm

giampiero mughini mattia feltri premio e' giornalismo 2018 8 giuliano ferrara foto di bacco (2) giampiero mughini