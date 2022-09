21 set 2022 14:15

“COME SI PUÒ AVERE RISPETTO PER UNA FAMIGLIA DI STUPRATORI E ORGANIZZATORI DI ORGE?” – AL “GRANDE FRATELLO VIP” ATTILIO ROMITA PEGGIO DI GIANNI CERQUETI: SPARA A ZERO SUI REALI INGLESI, COSTRINGENDO LA REGIA A STACCARE L’AUDIO E CAMBIARE IMMAGINE. “TUTTA QUESTA RICONOSCENZA PER UNA DONNA CHE HA SERVITO IL SUO PAESE FINO ALL’ULTIMO GIORNO… AVREI VOLUTO VEDERE!” – ‘STI GIORNALISTI RAI, DOPO UNA VITA A MORDERSI LINGUA, APPENA METTONO PIEDE FUORI DA SAXA RUBRA APRONO LE VALVOLE…