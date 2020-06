“COME SI RIPRODUCE UNA MURGIA?" – MASSIMILIANO PARENTE DIVENTA YOUTUBER PER PARLARE DI ‘LIBRI DI MERDA BELLISSIMI’ - "MI DICONO: MA PERCHÉ DEVI PARLARE MALE DEI LIBRI DEGLI ALTRI? UNO SCRITTORE NON HA COLLEGHI. E POI CI SONO, COME DICEVA ARBASINO, LIBRI GIUSTI E LIBRI SBAGLIATI... PER ORA MI SONO OCCUPATO DI MAURO CORONA, ERRI DE LUCA, MICHELA MURGIA, FRANCESCO PICCOLO" – VIDEO

Lettera di Massimiliano Parente a Dagospia

Caro Dago, mi dicono: ma perché devi parlare male dei libri degli altri? Dei tuoi colleghi? Ignorando che ogni scrittore non ha colleghi, e per uno come me ci sono pochi viventi e tantissimi morti. Come ho sempre avversato ogni invito alla lettura, dipende da cosa leggi, come diceva Arbasino ci sono libri giusti e libri sbagliati, quei libri che anziché dare qualcosa al lettore gli tolgono anche quel poco di intelligenza che ha.

Insomma, dopo venti anni passati a scrivere romanzi importanti in questo paese di merda non ne posso più né di scrivere né di me stesso ma ho deciso di diventare uno youtuber, e dunque ho aperto un canale Youtube fondamentale che vorrei far conoscere ai miei lettori, persone molto più intelligenti dei miei non lettori: Libri di merda bellissimi.

C’è perfino un comitato scientifico, presieduto dalla chimica Giulia Bignami da Edimburgo, figlia del grande 'astrofisico Nanni Bignami, detta Shelly, che è anche la regista. Per ora mi sono occupato di Mauro Corona, Erri De Luca, Michela Murgia, Francesco Piccolo e di due sessantenni che hanno scritto un libro di merda bellissimo per dire che la vita inizia a sessant’anni e solo dopo aver pubblicato il video mi hanno detto che una delle due era già morta. Ogni giovedì, alle 13, uscirà un video dove elogerò un nuovo libro di merda bellissimo.

