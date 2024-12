“COME VA A FINIRE BENFICA-BOLOGNA?”. “IO TIFO PER LA FICA!” - LA RISPOSTA STRACULT DI UN ARZILLO VECCHIETTO, AMICO DI GIANNI MORANDI, INTERVISTATO DALL'INVIATO DEL PROGRAMMA DI RAI1 “LA VOLTA BUONA” - LA REAZIONE DELLA CONDUTTRICE, CATERINA BALIVO, E DEL GIORNALISTA, CHE HA PROVATO A METTERCI UNA PEZZA: “È IMPAZZITO!” - I SOCIAL IN LODE DELL'ANZIANO AMANTE DELLE DONNE: "HA PARLATO IL VATE"; "UN PROFETA"; "È UN GIGANTE" – VIDEO

non è mica Belve...cosa vuoi che succeda a 'La Volta Buona'... la Balivo "chiedi a Nino l'amico storico di Gianni Morandi..." "come va a finire Benfica-Bologna?" ... adesso è storico per tutti ???#Nino #LaVoltaBuona #GianniMorandi #Morandi pic.twitter.com/BhuzkELVLd — Sirio ? (@siriomerenda) December 11, 2024

Estratto dell'articolo di Marta Mancosu per www.gossipetv.com

A La Volta Buona può davvero succedere di tutto. La puntata di mercoledì 11 dicembre 2024 è iniziata da neanche 10 minuti e in studio scoppia l'imbarazzo. Si parla di Gianni Morandi, che ha appena spento 80 candeline e dallo studio Caterina Balivo chiama all'appello il suo inviato Domenico, in diretta da Monghidoro, luogo di nascita del noto cantante.

io tifo per la fica gaffe a la volta buona 4

A testimoniare con aneddoti e ricordi di vita ci sono varie persone, tra cui Nino, l'amico storico di Gianni, divenuto in soli 5 secondi la vera icona della puntata. Che cosa avrà mai detto di così spiazzante il buon Nino? Balivo è rimasta attonita, palesemente in imbarazzo e la gaffe, totalmente inaspettata, è ovviamente andata in onda.

A scatenare un mix tra il disagio e il divertimento è bastata una semplice domanda della conduttrice, che mai si sarebbe aspettata una risposta del genere. "Domenico, chiedigli come andrà a finire Benfica-Bologna, visto che Gianni è scappato da Monghidoro per andare a vedere la partita " - chiede Caterina Balivo a Nino. Domenico riporta in modo letterale la domanda di Balivo e chiede: "Stasera c'è Benfica-Bologna, chi vince?" - chiede il giornalista a Nino.

io tifo per la fica gaffe a la volta buona 3

La risposta, però, è sorprendente, anche se qualcuno in studio si lascia scappare un "Ahia.", come a prevedere la replica del simpatico signore: "Io sono per la fica" ', dice con trasparenza l'amico di Morandi. In studio esplode la risata mixata al palese imbarazzo, Balivo si lascia andare a espressioni facciali iconiche, Domenico cerca di fermare subito il tutto con un "Ma cosa dice? È impazzito?" ', ma ormai la gaffe è andata in onda e non si può più tornare indietro.

io tifo per la fica gaffe a la volta buona 2 io tifo per la fica gaffe a la volta buona 1