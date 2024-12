2 dic 2024 19:23

“CONTE E GRILLO? NON RICORDO UN MOMENTO IN CUI SONO ANDATI D’ACCORDO” - DAVIDE CASALEGGIO, FIGLIO DEL COFONDATORE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, RICEVE IL TAPIRO DA “STRISCIA LA NOTIZIA” E MANDA QUALCHE BORDATA A PEPPINIELLO APPULO: “È UN OTTIMO LEADER PER IL PD. ALLA FINE, IL PD DOVRÀ FARGLI UNA STATUA PER TUTTI I VOTI CHE HA PORTATO VIA AL MOVIMENTO 5 STELLE. IL SIMBOLO DEL MOVIMENTO? È CHIARAMENTE DELL’ASSOCIAZIONE PRECEDENTE. LE DICHIARAZIONI DI GRILLO ALLE 11.03? FORSE INDICA UNA DATA…”