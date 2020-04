“CONTE NON E’ UN PREMIER, E’ UN INTRATTENITORE TELEVISIVO” - VITTORIO FELTRI ALL’ATTACCO DI “GIUSEPPI”: “DOBBIAMO TUTELARE GLI ANZIANI E NON PUNIRLI. DOVREBBE INTERVENIRE CONTE MA TANTO NON LO FARÀ” - IL TWEET CONTRO TRAVAGLIO CRITICO VERSO FONTANA, GALLERA E IL PIRELLONE: “SE LA PRENDE CON LA LOMBARDIA PER IL VIRUS E DIMENTICA CHE QUESTA REGIONE HA 10 MILIONI DI ABITANTI, MENTRE LE ALTRE REGIONI NE HANNO MOLTI DI MENO…” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

L'ossessione malsana e vergognosa di Marco Travaglio contro la Lombardia nell'ambito dell'emergenza coronavirus è sbarcata (così come sbarca almeno una volta a settimana) a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7 nella puntata di martedì 14 aprile. E nel salottino radical-chic, pur zittito a più riprese da Alessandro Sallusti, impazzava il direttore del Fatto Quotidiano, che schizzava fango su Pirellone, Attilio Fontana, Lega, Giulio Gallera, Guido Bertolaso ed eccetera eccetera. Il tutto mentre, va da sé, la Gruber annuiva, come a sposarne ogni virgola del ragionamento.

Circostanza che ha fatto sbottare Vittorio Feltri, il quale su Twitter ha detto la sua, mettendo in luce in poche righe le balle di Travaglio e la faziosità della conduttrice. "Travaglio se la prende con la Lombardia per il virus e dimentica che questa regione ha 10 milioni di abitanti, mentre le altre regioni ne hanno molti di meno", premette il direttore di Libero, e tanto potrebbe bastare per spiegare molte delle cronache legate al coronavirus. Infine, Feltri aggiunge: "Ha ragione Sallusti cara Gruber, altro che il punto di Pagliaro".

"Dobbiamo tutelare gli anziani e non punirli. Dovrebbe intervenire #Conte, ma sappiamo che non lo farà perché più che un premier è un intrattenitore televisivo" @vfeltri a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/EZdwtxrz1G — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 14, 2020

La fiducia di Vittorio Feltri in Giuseppe Conte? Sta a zero, o quasi. E il direttore di Libero lo dice al solito senza giri di parole, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro, il programma di approfondimento in onda su Rete 4 martedì 14 aprile. Si parla del lockdown, della possibilità che i più anziani siano costretti a restare in casa ancora più a lungo rispetto agli altri. E Feltri passa all'attacco: "Dobbiamo tutelare gli anziani e non punirli. Dovrebbe intervenire Giuseppe Conte, che non lo farà, perché più che un premier è un intrattenitore televisivo", conclude il direttore. Avvocato del popolo o presunto tale... spappolato.

