“CONTE? LO PRENDEREI A CALCI NELLE PALLE- TRA I MIEI “SCHIAVI”, CI SONO DUE PARLAMENTARI” – A "LA ZANZARA" SI SCATENA DOHA ZAGHI, IN ARTE LADY DEMONIQUE, LA MISTRESS SADOMASO CANDIDATA E POI ESCLUSA DA CALENDA, CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PARTITO DEI GAY IN PROVINCIA DI COMO – IN UN VIDEO PRENDEVA A CALCI NEI TESTICOLI UN SUO SCHIAVO MASCHERATO DA SALVINI: "TRA I MIEI CLIENTI CI SONO UN SENATORE DEL CENTRODESTRA E UN DEPUTATO GRILLINO. IL PRIMO SI FA PRENDERE A CALCI NELLE PALLE, QUELLO DEI 5 STELLE È UN MONEYSLAVE, SGANCIA E BASTA - SOGNO DI FARE LA MARATONA MENTANA CON DE ANGELIS PERCHE'...” – VIDEO HOT

Da La Zanzara - Radio 24

La prima mistress eletta in un Consiglio Comunale in Italia, Doha Zaghi in arte Lady Demonique è profondamente draghiana. La rappresentante del Partito dei Gay in provincia di Como, a La Zanzara su Radio 24 confessa: “Io vorrei che Draghi rimanesse fino alla fine naturale della legislatura.

Non si può aprire una crisi d’estate con tutti i problemi che ci sono”. Lady Demonique divenne famosa per un video dove prendeva a calci nei testicoli un suo schiavo mascherato da Matteo Salvini. “Prendere a calci Giuseppe Conte? Certo, lo farei subito. Lui vuole fare il Renzi della situazione, il suo ego porterà alla disgrazia il paese.

Ma ora tanto prenderanno a calci nelle palle anche quelli dei 5 Stelle”. “Ho due parlamentari tra i miei schiavi - continua Doha Zaghi – e sono un senatore di centrodestra e un deputato del Movimento 5 Stelle. Il primo si fa prendere a calci nei testicoli, il secondo è un moneyslave, sgancia e basta. Mi chiamano padrona”. Alle ultime elezioni Doha Zaghi è stata eletta consigliere a San Bartolomeo Val Cavargna in provincia di Como, e prima si doveva presentare con Azione proprio nel capoluogo lariano quando Carlo Calenda ha stoppato la candidatura a causa dei video blasfemi a pagamento presenti online.

“Dopo le elezioni – dice - sono aumentate le richieste per i video blasfemi; ora inoltre ho uno schiavo che in cam mi dice di offenderlo come se davanti avessi Calenda”. “Candidarmi nel 2023? Se si dovesse presentare l’occasione - conclude Lady Demonique - perché no. Mi piacerebbe andare in Parlamento. Uno dei miei sogni però sarebbe fare la Maratona Mentana su La 7 con De Angelis, lo amo”

