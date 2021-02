“È CONTENTISSIMO, NON VEDE L’ORA DI FARE IL NONNO” - VALENTINA SCARNECCHIA, FIGLIA DELLA MOGLIE DI BEPPE GRILLO, È INCINTA DI DUE GEMELLE E RACCONTA A OGGI IL RAPPORTO CON "L’ELEVATO": “TUTTI MI CHIEDONO CHE PADRE SIA. IL NOSTRO È UN NORMALISSIMO RAPPORTO. LO VORRÒ SEMPRE AL MIO FIANCO, SONO PAZZA DI LUI” - “CE LO VOGLIO PROPRIO VEDERE ALLE PRESE CON DUE NEONATE” (TRANQUILLA VALENTINA, HA ESPERIENZA CON I RAGAZZI DEL M5S)

Da “Oggi”

VALENTINA SCARNECCHIA E BEPPE GRILLO

«È contentissimo. Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!».

Così, in un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Valentina Scarnecchia, 40 anni, figlia dell’ex calciatore Roberto e di Parvin Tadjik, che ha sposato l’ex comico quando lei era bambina. «Tutti mi chiedono che padre sia Beppe Grillo. Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre e una figlia che si vogliono bene. Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui».

COPERTINA OGGI - 18-25 FEBBRAIO 2021

