Mega scazzo a “Ore 14” su Rai 2 tra Azzurra Barbuto e Caterina Collovati, chiamate nella trasmissione di Milo Infante a discutere della prof del liceo Righi di Roma che ha detto alla studentessa con la pancia scoperta: “Ma che stai sulla Salaria?”.

La Collovati difendeva l’idea che a scuola ci si deve presentare con un abbigliamento consono, mentre la Barbuto era su una posizione diametralmente opposta.

Uno scambio di opinioni che si è immediatamente accesso e si è trasformato in una rissa quando la Collovati ha invitato la Barbuto a vestire in maniera consona: «Copriti e magari mettiti più consona anche tu quando ti presenti in uno studio televisivo».

Una provocazione che è bastata per far esplodere la rabbia della collega che ha iniziato a sbraitare: «Ma come si permette. Ti riveli per quello che sei. Tu per essere consona dovresti chiudere la boccaccia che hai». Uno scazzo infinito che ha portato Milo Infante a far chiudere l’audio alle due ospiti: «Abbiamo dato una brutta immagine»

