“COPULANO SOTTO LE TELECAMERE”, “STANNO FACENDO IL PANICO, CERTE SLINGUAZZATE CHE NON HAI IDEA, È GRAVE, TATTO ZERO” – AL "GRANDE FRATELLO" SHAILA GATTA E LORENZO SPOLVERATO SI FANNO TRAVOLGERE DALL’ORMONE E MANDANO IN TILT GLI ALTRI CONCORRENTI CHE ADOMBRANO UNA STRATEGIA E "UN COPIONE STUDIATO A TAVOLINO" - A DIFENDERE LA GATTA E IL SUO GATTONE C’E’ RIMASTA SOLO CESARA BUONAMICI: “LEI È STATA CINQUE NOTTI CON JAVIER, È VERO, MA CHI SE NE IMPORTA? TROVO CI SIA UN ATTEGGIAMENTO MORALISTICO ESAGERATO NEI CONFRONTI DI QUESTA COPPIA”

La passione sbocciata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra aver spostato gli equilibri nella casa del Grande Fratello. I due hanno scelto di abbandonarsi ai sentimenti, concedendosi spesso momenti di intimità anche davanti agli altri inquilini. Nella puntata del 4 novembre, quello contro di loro è stato una sorta di attacco corale, mosso in primis da Alfonso Signorini, che ha richiamato i due ragazzi, facendogli notare di essersi spinti un po' oltre nei momenti di passione: "Lorenzo, sembra che tu non veda una donna da quando sei nato", ha detto il conduttore.

Un'opinione condivisa dagli altri inquilini, su tutti Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, che ritengono il loro comportamento eccessivo e di cattivo gusto. Senza contare il parere degli utenti sui social, che da giorni ironizzano sulle immagini hot che circolano in rete. A intervenire a favore dei due ci ha pensato Cesara Buonamici: "Trovo ci sia un atteggiamento moralistico esagerato", ha detto l'opinionista.

Gli inquilini contro Shaila e Lorenzo: "Indecenti, zero tatto"

Nella casa del Grande Fratello, c'è chi credere che la passione sfrenata tra i due concorrenti sia frutto di una strategia studiata a tavolino. A pensarlo è su tutti Mariavittoria Minghetti, che nella puntata di ieri ha avuto un confronto diretto con Shaila. "Che finti, mi dà troppo fastidio questo show, ma io sono l'unica che pensa che sia tutto un caz*o di copione? Prima lei non poteva dare un bacio davanti alle telecamere, ora fa di tutto. Hanno capito che il pubblico li ha votati per farli andare insieme a Madrid e figurati se potevano tornare senza qualcosa in mano", ha detto la ragazza in alcuni filmati mostrati da Alfonso Signorini.

Un'opinione condivisa da Jessica Morlacchi, che qualche giorno fa aveva criticato il fatto che i due si scambiassero effusioni davanti a Javier Martinez, ex fiamma della napoletana: "Stanno facendo il panico, certe slinguazzate che non ho idea, è grave, tatto zero. Lei è stata cinque notti nel letto con Javier, una donna è difficile che si comporti così, un gioco qui sotto c'è".

Duro anche il commento di Helena Prestes, che fino a qualche giorno prima della partenza di Lorenzo gli era legata sentimentalmente. Discutendo con Morlacchi, ha detto: "Mi fanno schifo, sono disgustata, il loro è un comportamento indecente".

Nella puntata di ieri, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini hanno criticato aspramente Shaila e Lorenzo. Secondo il conduttore, i due avrebbero peccato di cattivo gusto: "Siete sempre a favore di telecamere, non ve ne fate sfuggire una, abbiamo fatto fatica a selezionare le immagini da mandare nella clip".

Opinione condivisa da Luzzi, che ha accusato i ragazzi di aver mancato di rispetto agli altri concorrenti, lasciandosi andare in modo così evidente alla passione: "Il problema non è stata la loro passione, ma come l'hanno modulata appena arrivati, non hanno avuto rispetto della casa e la casa non ha avuto rispetto di loro. Per quanto riguarda Shaila e Lorenzo è evidente ci sia una forte passione, ma c'è anche un esibizionismo spregiudicato".

Gli attacchi ricorrenti hanno influito non poco sull'umore di Shaila negli ultimi giorni. Qualche ora fa, infatti, l'ex velina aveva confessato a Lorenzo di sentirsi sola e non capita: "Ho scelto di viverti col mio corpo, coi miei occhi e coi miei gesti, sei l'unica cosa di cui sono felice in tutta questa storia, perché ho trovato il coraggio di ascoltare il mio cuore". Comprendendo il suo disagio, in puntata Cesara Buonamici è intervenuta in suo favore: "Lei è stata cinque notti con Javier, è vero, ma chi se ne importa? Mica vi siete promessi eterna fedeltà? Trovo ci sia un atteggiamento moralistico esagerato nei confronti di questa coppia, stanno cercando di usare questa situazione per mettere in cattiva luce Shaila come concorrente. A me sembra che il passo da concorrenti a nemici sia stato troppo breve".

