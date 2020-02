“CORONA-VAIRUS”, L’ITALIANO RESTA SEMPRE INCERTO MA ALMENO DI MAIO FA "PROGRESSI" NELLE LINGUE STRANIERE: VIDEO STRACULT – LUCA BIZZARRI E L’IRONIA SU UN POST DI INSTAGRAM DI LUIGINO: “IO DAVVERO NON MI CAPACITO. MA UNO CHE GLI CORREGGA L’ITALIANO? MA CRIBBIO UNO STRACCIO DI AMICO?" - VIDEO

LUIGI DI MAIO

Va dato atto a Luigi Di Maio di essersi messo a studiare l'inglese da quando è diventato titolare della Farnesina. Anche se forse si sta lasciando andare un po' troppo all'influenza americana più che britannica: negli Stati Uniti infatti il coronavirus si pronuncia "vairus", ed è proprio così che l'ex capo politico del M5s lo pronuncia.

Nessuna gaffe o scivolone tragico come ai tempi dei congiuntivi sbagliati (in rete si trovano vere e proprie "compilation" di questo genere relative a Di Maio), ma il video diventa comunque virale perché fa sorridere il fatto che il ministro degli Esteri infili una pronuncia in inglese in un discorso in italiano.

