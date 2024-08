Anticipazione da “Vanity Fair”

LUISA RANIERI NUDA IN E' STATA LA MANO DI DIO

Luisa Ranieri, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino, si racconta in un’intervista esclusiva a Vanity Fair: il cinema, tra gli inciampi e il grande successo raggiunto a 50 anni, il divario retributivo tra attori e attrici, il segreto degli amori che durano. Ritratto di una donna luminosa che ha «finalmente trovato sé stessa».

Parliamo d’amore. Preferisce corteggiare o essere corteggiata?

«Sono timidissima, sto lì e aspetto. Ma alle volte mi è anche capitato di essere un po’ più intraprendente».

Non con suo marito, Luca Zingaretti. Risulta sia stato lui a farle una corte serrata.

«Serratissima. Però mi piaceva molto, aveva capito che non sarebbe stata un’impresa difficile. Difficile è stata la tempistica... gliel’aggio fatt nu poco sudà!».

In alcune sue vecchie dichiarazioni ho scovato qualche bugia. Nel 2005: «È un bravissimo attore, ma per me Luca Zingaretti come uomo non esiste. Stop!». Non ci pare...

«C’è un perché: è vero, ci siamo messi assieme quell’anno, ma Luca stava affrontando, serenamente, la separazione dall’ex compagna. Non ci piaceva l’idea che sembrasse che la giovane avesse scalzato dal suo posto la moglie. Per rispetto di tutti, abbiamo aspettato per ufficializzare. Ecco perché ero così categorica. E pure incazzata».

Tra voi chi guadagna di più?

«Lui. Che rabbia: a parità di peso, una donna viene pagata meno. Io prendo ancora lo stipendio di quattro anni fa, mentre un uomo ogni anno ha un upgrade. Perché?».

Ha mai avuto la percezione di avere «usato» il suo corpo, e di essersene poi pentita?

«Solo quando ho girato Eros: ho capito che non ero pronta per quell’esperienza, ero l’attrice sbagliata per quel ruolo, non sapevo giocare con la mia sensualità, ne ero impaurita. Ma ad Antonioni come si faceva a dire di no?».

È contenta di avere raggiunto questo successo a 50 anni?

«Ne avevo già a 30, ma è vero che se fosse capitato prima di essere così popolare, forse, per via della mia timidezza avrei fatto dei danni a me stessa. E poi mi piace l’idea di avere dimostrato come le donne non abbiano quella data di scadenza che la società impone.

A proposito di autostima: non ha mai il timore di essere un modello irraggiungibile per le sue figlie adolescenti?

«Eccome. In questa società l’immagine è tutto, dobbiamo continuamente essere all’altezza delle aspettative. E poi, più i genitori hanno successo, più è difficile per i figli affermarsi. Io cerco di far capire alle nostre figlie che la perfezione non esiste, che quel che vedono sui social sono filtri, che il digitale amplifica anche quello che non hai».

E Giorgia Meloni come le sembra?

È molto intelligente, da donna è stata capace di mettersi in tasca tutti gli uomini che aveva intorno. Ma certamente non corrisponde alla mia appartenenza politica: noi attori non abbiamo quel tipo di muretti lì, quell’approccio alla vita. Ora però deve mettere in pratica una politica che funzioni per tutti: è il presidente del Consiglio anche di chi non l’ha votata».

L’intervista completa è disponibile sul numero di Vanity Fair in edicola dal 13 agosto e sul sito vanityfair.it

