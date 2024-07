15 lug 2024 19:45

“COSA VUOL DIRE CHE PASSA ALL’ATTACCO?” – LA POLEMICA DI SELVAGGIA LUCARELLI SUL TITOLO DI "REPUBBLICA" (“MORGAN PASSA ALL’ATTACCO”) – “HA ATTACCATO PRIMA E STA ATTACCANDO ORA, NONOSTANTE CI SIA UNA DONNA IN SILENZIO DA 4 ANNI. MA POI, I GIORNALISTI DI "REP" RITENGONO CHE POSSA ESISTERE UN QUALCHE ARGOMENTO VALIDO PER GIUSTIFICARE QUEI MESSAGGI, QUELLE PAROLE, IL PEDINAMENTO, LE MINACCE, GLI INSULTI, LA PUBBLICAZIONE DELLA FOTO DELLA VIA IN CUI ABITA ANGELICA E TUTTO IL RESTO? ORA LA VITTIMA DEVE PURE SUBIRE IL GOSSIP, CON TANTO DI TITOLONE CHE RILANCIA I PROPOSITI DEL RINVIATO A GIUDIZIO PER STALKING?”