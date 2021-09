“CREDO DI AVER ACQUISTATO INVOLONTARIAMENTE L'OLANDA, COME FACCIO IL RESO?", ALCUNI DEI CLIENTI ITALIANI DEL GRUPPO BANCARIO OLANDESE ING SI SONO VISTI ADDEBITARE CIFRE ASTRONOMICHE PARI ANCHE A 234 MILIARDI DI EURO – “UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I PATRIOTI, CON CONTO INGDIRECT, CHE IERI HANNO SALDATO IL PRESTITO ITALIANO DEL RECOVERY FUND. EROI!”… - LA BANCA: "NON SI E’ TRATTATO DI ATTACCO HACKER MA DI…"

Addebiti miliardari per alcuni dei clienti italiani del gruppo bancario olandese Ing che si sono visti addebitare cifre astronomiche pari anche a 234 miliardi di euro. È successo nella giornata del 1° settembre quando numerosi correntisti oltre al conto prosciugato si sono visti arrivare addebiti in alcuni casi conteggiati anche per due volte di seguito.

I telefoni della banca in tilt. Molti utenti hanno fotografato sui propri profili Twitter le cifra miliardarie arrivate sul loro conto: "Credo di aver acquistato involontariamente l'Olanda, come faccio il reso?", ha scritto un correntista mostrando l'addebito di 60 miliardi di euro sotto la voce "uscite". "Un grazie di cuore a tutti i patrioti, con conto #ingdirect, che ieri hanno saldato il prestito italiano del Recovery Fund. EROI!", il commento dell'utente con 234 miliardi di addebito.

La banca ha cercato di rispondere a tutti tramite il proprio canale Twitter, fa sapere ilgionale.it. "Ci scusiamo per l'errore tecnico! Siamo a lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile, grazie!". “Confermiamo che alcuni clienti ieri sera hanno visualizzato sul proprio conto corrente un addebito eccessivo del servizio di sms alert che potrebbe avere causato loro alcuni disagi. Si è trattato di un errore tecnico e non di un attacco da parte di hacker. L’anomalia è stata risolta dai nostri tecnici in breve tempo e in tarda serata la situazione è totalmente rientrata. Tutti i clienti coinvolti stanno ricevendo da Ing una comunicazione con le opportune scuse”.

