Estratto dell’articolo di Luca Iaccarino per il “Corriere della Sera”

È tornata da poco dal Qatar dove ha cucinato per l’emiro e tutta la famiglia Al-Thani.

nonna silvi silvana bini 13

«Viaggio in prima classe, tutto pagato, che bellezza. E dire che ero un po’ timorosa, manco sapevo come salutarli quelli lì, sa, l’emiro, la moglie: la mano? un inchino? Una riverenza? E poi mica ci rinuncio a questo (e si tocca il tau francescano al collo). Avevo tutti i cuochi che obbedivano ai miei ordini, gli ho fatto fare il ragù toscano, le fettuccine, le lasagne, l’agnello in umido».

Potevano invitarla a cucinare anche al G7.

«Ah, lì avrei fatto una minestra di pane con tanti fagioli, così sarebbero corsi tutti in bagno».

nonna silvi silvana bini 11

Anche alla premier Giorgia Meloni?

«A lei no, per lei una bella pasta al sugo alla toscana, di quelle squisite. Tutte le donne dovrebbero essere come lei, mi piace al cento per cento».

A ottantatré anni Nonna Silvi — al secolo Silvana Bini — è una delle food influencer italiane più popolari nel mondo: 3,3 milioni di follower su Instagram, 1,6 su TikTok. La raggiungiamo al Forno Martini di suo figlio Marco e dei nipoti Simone e Gabriele nell’hinterland di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dove ancora lavora ogni giorno.

Sta lavando le teglie: «Io una influencer? L’unica influenza che conosco è quella che quest’anno non ho fatto, tiè. Da bambina mi dicevano “bevi il vino che non ti raffreddi”, a me il vino non mi piace, ma gli altri si raffreddavano e io no».

Nata a Montespertoli, vicino a Firenze, nel 1941, durante la guerra.

nonna silvi silvana bini 5

«Quinta di cinque sorelle, poi sarebbero arrivati due fratelli. Ci siamo ancora tutti, la prima è del ’36, l’ultimo del ’53. Eravamo sfollati in una cascina nella campagna intorno al paese, avevamo un cannone degli americani in cortile che sparava sulla città. S’era poverissimi, si campava con i migliaccini che faceva mia madre. Una mattina arrivò un soldato che rubò la farina e provò ad abusare di mamma. Se non ci fosse stato a difenderla papà...».

[…] Conosce la fame?

«La fame la conosco, eccome. E anche quando le cose andavano meno peggio campavamo di solo pane: dal panaio ne compravamo quasi dieci chili al giorno con cui ci sfamavamo tutti e nove, con l’olio, col sale, con l’aceto, con lo zucchero, quello c’era da mangiare. E quando si riusciva mamma prendeva centocinquanta lire di bracioline e le faceva bastare per tutti».

Madre impagliatrice.

nonna silvi silvana bini 2

«Era bravissima a sfilare la paglia per realizzare i cappelli. Poi noi sorelle trovammo lavoro nelle confezioni per donne, a stirare con l’amido e a cucire. S’è sempre lavorato duro».

S’è sposata giovane.

«Con un pollaiolo, e per vent’anni siam stati dietro ai polli. A inizio anni Ottanta gli affari finalmente andavano bene e lui che fa? Molla tutto. Ma si può? E allora io ho mollato lui. Ci voleva coraggio nell’Ottanta a divorziare, ma quando è troppo è troppo.

Ancora lo aiuto, però, non sta bene, la mattina lo prendo, lo porto qua, sta nel forno con noi. Dopo i polli comprai delle macchine per cucire e misi su un ricamificio».

[…] E poi quando suo figlio Marco nel 2006 ha aperto il forno a Castelfiorentino è venuta a dare una mano.

«Ho sempre cucinato a casa, e adesso faccio i dolci che spediamo in tutto il mondo: guardi che belli i panini di ramerino con l’uvetta! E le crostate della nonna, le “nonnine” di pasta frolla ripiene...».

nonna silvi silvana bini 18

Una vita a lavorare duro. Poi a ottant’anni è diventata influencer.

«Se serve a pagare le rate del capannone, va bene tutto. Lo faccio per i nipoti, qui c’è un’azienda da portare avanti. Adesso stiamo pensando anche di aprire un punto vendita a New York».

[…] Come è iniziata la sua avventura sui social?

«Due anni fa, mio nipote Gabriele mi ha fatto un video mentre lo insultavo perché s’era tatuato quello stupido braccio. L’ha mostrato ai suoi amici. Si son divertiti come matti. Ha cominciato a farmene altri, poi a riprendermi mentre cucino».

È un po’ una Chiara Ferragni avanti con gli anni.

«Ah, quella è più furba di me che si fa pagare bene! Ma è senza vergogna: fare quello che hanno fatto, tutta quella cosa sulla beneficienza. E poi mostrare tutta quella ricchezza, gli armadi pieni, le scarpe... Una coscienza non ce l’hanno».

SILVANA BINI CON LA FAMIGLIA

[…] Guardi che il video in cui prepara la pasta alla carbonara ha totalizzato cinquanta milioni di visualizzazioni, uno dei più seguiti di sempre sulla cucina italiana.

«Sì, eh? Bene, qua abbiamo degli stipendi da pagare».

Come spiega il suo successo?

«Che ne so. Forse è che propongo ricette facili da riprodurre, poi mi dicono che l’hanno fatta a casa ed è venuta uguale. E poi sono schietta, pane al pane. Qualche volta sono sguaiata, allora dico a mio nipote “scancella, ho esagerato!”».

La riconoscono?

nonna silvi silvana bini 9

«Ma io la mattina vengo a lavorare al forno, alle quattro me ne vado a giocare a scala quaranta con le mie sorelle e la giornata è andata. Però una volta m’hanno invitato alla fiera dell’artigianato di Firenze, mi salutavano, una bella sensazione».

La gente si fa i selfie?

«Qualcuno cerca questa vecchietta per guadagnare un po’ di visualizzazioni. Veda un po’ come siam messi». […]

L’Italia di oggi?

«È messa maluccio. I ragazzi non vogliono più lavorare. Gli manca “l’arrangiamento”, il darsi da fare per campare».

Vede le trasmissioni di cucina?

«Sono un’inutile perdita di tempo. In televisione guardo Beautiful da trent’anni: non finisce mai, ci hanno sequestrati. Poi mi piacciono Gerry Scotti, i western e i film di guerra».

Che cosa pensa della cucina creativa?

«Che va bene per chi ha tanti soldi e poca fame. Ti fanno questi mucchiettini nel piatto e poi non c’è niente. E paghi ottanta euro: io con ottanta euro un mese». […]

nonna silvi silvana bini 20 nonna silvi silvana bini 6 nonna silvi silvana bini 19 nonna silvi silvana bini 8 nonna silvi silvana bini 10 nonna silvi silvana bini 12 nonna silvi silvana bini 7 nonna silvi silvana bini 4 nonna silvi silvana bini 14 nonna silvi silvana bini 15 nonna silvi silvana bini 1 nonna silvi silvana bini 3 nonna silvi silvana bini 17 le ricette di una vita il libro di silvana bini nonna silvi