17 lug 2019 19:27

“DANDOLATE” PER “OGGI” – DILETTA A SANREMO? LA LEOTTA IN VERSIONE MURATRICE SEXY FA GODERE INSTAGRAM (VIDEO) - CLAUDIA GALANTI E TAYLOR MEGA AI FERRI CORTI: PARE CHE LA BONISSIMA PARAGUAIANA SI STIA AVVICINANDO PERICOLOSAMENTE AL FIDANZATO DELL’INFLUENCER, IL MULTIMILIONARIO IRANIANO HORMOZ VASFI, CON CUI IN PASSATO EBBE UNA BOLLENTE RELAZIONE – CHI È LA CONCORRENTE (NON SINGLE) DI “BALLANDO CON LE STELLE” CHE STA VIVENDO UNA ROVENTE PASSIONE CON UN UOMO POTENTE E AMMOGLIATO?