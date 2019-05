Alberto Dandolo per “Oggi"

È ADELE LA SORPRESA CHE BOCELLI PREPARA AI SUOI FAN

La voce di Andrea Bocelli, 60 (nel tondo in basso), ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La star toscana starebbe preparando una bella sorpresa ai suoi fan. Di cosa si tratta? Molto presto il cantante collaborerà con Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta in tutto il mondo come Adele, 31.

TRA RUFFINI E DEL BUFALO È CRISI PROFONDA?

Da ormai qualche anno Paolo Ruffini, 40, e Diana Del Bufalo, 29, fanno coppia fissa. Il comico e l’attrice, però, starebbero vivendo un momento di crisi profonda. L’ex concorrente di Amici è partita per un viaggio all’estero, e a Milano si mormora che i rapporti tra Paolo e la sua ex moglie siano molto migliorati nell’ultimo periodo. Cosa succederà? Ah, saperlo...

OSVALDO E VERA, CHE FEELING A «BALLANDO CON LE STELLE»!

Pablo Daniel Osvaldo, 33, musicista ed ex calciatore, sta conquistando pubblico e giuria di Ballando con le stelle. Il concorrente si mostra capace in pista grazie alla sua compagna di ballo, Vera Kinnunen, 33. Al Foro Italico raccontano di un grande feeling tra loro. Sarà solo professionale? Ah, saperlo...

FEDERICA PANICUCCI RADDOPPIA

Federica Panicucci, 51, sembra vivere un buon momento sul fronte privato con il compagno Marco Bacini. Per lei sarebbero in arrivo anche novità professionali, non solo la riconferma alla conduzione di Mattino 5 per la prossima stagione, ma anche un ritorno in prima serata su Canale 5. Sarà forse in corsa per la conduzione del Grande Fratello Vip al posto di Ilary Blasi? Ah, saperlo...

FINISCE NEL TOTONOMI MA NON IN CONDUZIONE

Lui è un famoso mezzobusto, belloccio e assai stimato. Ogni anno, puntalmente, finisce nel totonomi per la conduzione di un programma pomeridiano. Anche quest’anno, però, avrebbe rifiutato la conduzione. Di chi stiamo parlando?

I DUE COLLEGHI LITIGANO E VENGONO RICHIAMATI

I due giornalisti non se le sono mandate a dire sui social. Colpa di uno spinoso caso di cronaca. I due colleghi sarebbero però stati richiamati all’ordine dai responsabili. Chi sono?

ERANO AMICI, SONO COLLEGHI MA DISCUTONO

Dietro le quinte di un noto show, tra i due protagonisti il clima sarebbe molto teso, con discussioni in onda ma anche dietro le quinte. Chi sono?

