Da “La Zanzara – Radio 24”

David Parenzo a "La Zanzara" si è fatto notare criticando i servizi di Dritto e Rovescio dove Del Debbio intervista la vox populi nei mercati d'Italia. "Quando vedo Del Debbio che va al mercato mi viene un'incazzatura che spaccherei il televisore" - "Cosa deve dire la signora del mercato? È ovvio che è incazzata con tutto quello che vede, ma che roba è il mercato?". "Me ne fotto della gente del mercato! Me ne frego della gente del mercato! Vacci tu (riferito a Cruciani ndr) e Del Debbio al mercato, me ne fotto!

A me interessano le istituzioni, non me ne frega niente del mercato e ti devo dire di più quando vedo Del Debbio che va al mercato mi viene un'incazzatura che spaccherei il televisore. Al mercato ci manda la filippina e lui va lì a fare le interviste. Cosa deve dire la signora del mercato? E’ ovvio che è incazzata con tutto quello che vede, ma che roba è il mercato?

"Questo qua non ce l'avevo sulla punta della lingua. Io ti giuro veramente l’intervista al mercato è la cosa che in assoluto detesto di più. Il vox populi al mercato è una roba che io ti giuro mi fai impazzire. Tu hai mai visto in un mercato Del Debbio? Hai mai visto in un mercato Mario Giordano? Mario Giordano lavora 22 ore al giorno, 22 ore al giorno secondo te va alla mercato a fare la spesa? Ci andrà il suo personale di servizio immagino, però lui si fa vedere al mercato col microfono. Che cazzo vuoi che dicano al mercato".

