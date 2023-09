25 set 2023 18:17

“DELL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI ROLEX NON CI HO CAPITO NIENTE, FAREMO COME CON I FIGLI” - A "STRISCIA" ILARY BLASI RICEVE IL PRIMO "TAPIRO D'ORO" DELL'ANNO E A VALERIO STAFFELLI RIVELA: "NON È VERO CHE NON SI SA IL NUMERO DEGLI OROLOGI. PRESTO LO SCOPRIRETE" - SUL FUTURO IN MEDIASET: "IO IN QUESTO PERIODO VADO SEMPRE IN LETARGO. NON SO SE MI FARANNO RIFARE 'L’ISOLA DEI FAMOSI': LE VIE DEL SIGNORE, ANZI DI MEDIASET, SONO INFINITE..."