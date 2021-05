“DEMI LOVATO VUOLE LE SIA DATO DEL LORO, COME IL MAGO OTELMA” - IL CASO DELLA COMICA MICHELA GIRAUD COSTRETTA A CANCELLARE SU TWITTER LA BATTUTA SULLA CANTANTE CHE SI È DICHIARATA NON BINARIA - SAVERIO RAIMONDO STA CON LA GIRAUD: “’LORO’ DI SORRENTINO? IL PROTAGONISTA È METÀ DEMI LOVATO E METÀ MAGO OTELMA”- E INTERVIENE NEL MISCHIONE ANCHE IL FIDANZATO DELLA COMICA…

Da open.online

michela giraud

La cantante Demi Lovato ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere “non binaria” e che da oggi il pronome con cui vuole essere riconosciuta sarà “they”, che nella traduzione italiana non sta per “loro”, ma si riferisce al “they singolare” presente nella lingua inglese. Lovato ha detto quindi di non sentirsi né donna, e né uomo. «Demi Lovato vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma», ha commentato ironicamente su Twitter la comica Michela Giraud, tra gli ospiti anche della prima stagione di LOL.

Una battuta che però ha portato a un fiume di polemiche. La comica ha deciso quindi di rimuovere il tweet dopo le molte critiche ricevute. «Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del fatto che è in uscita un film che affronta le tematiche LGBTQ sul quale mi è stato dato un testo che evidentemente devo ancora studiare. Invito alla calma e stare sereni», ha scritto in un tweet di risposta successivo.

michela giraud e lillo

Il film cui fa riferimento la comica romana è Maschile Singolare, in uscita su Amazon Prime il prossimo 4 giugno. Nella pellicola si racconterà la storia di un amore omosessuale. «Chiaramente è una lezione per la vita, e non per il film in uscita. La lezione è studiare e aprire gli allegati che spiegano il mondo Lgbtq perché se ti dicono di studiarlo martedì deve essere studiato martedì, e non giovedì, che potrebbe essere troppo tardi», ha chiosato Giraud.

SAVERIO RAIMONDO

Da open.online

demi lovato

Il comico Saverio Raimondo solidarizza su Twitter con la collega Michela Giraud, costretta dalle critiche a cancellare una battuta sulla cantante Demi Lovato, che ha annunciato di essere «non binaria» e di voler essere chiamata con il pronome they, che è traducibile in italiano come loro, pur riferendosi al they singolare presente nella lingua inglese. Proprio dal pronome è partito Raimondo, che si è lanciato in una citazione cinematografica.

saverio raimondo pigiama rave 1

Il tweet non è sfuggito a Giraud, che d’altra parte è stata esplicitamente menzionata da Raimondo. E la comica, apprezzando la solidarietà, ha risposto con un cuoricino.

Sul caso è intervenuto anche il fidanzato di Michela Giraud, Riccardo Cotumaccio, di professione speaker radiofonico, che ha twittato: «L’era della suscettibilità che costringe attori e comici a dover spiegare una battuta – che resta tale – come fosse un manuale di storia contemporanea o un corso di educazione civica. Anni complessi che domani valuteremo meglio, con il dito meno puntato e qualche neurone in più».

demi lovato 5