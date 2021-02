22 feb 2021 18:57

“DEVO FARE UN PICCOLO INTERVENTO CHE NON MI CONSENTIRÀ DI PARLARE PER QUALCHE GIORNO” – FABIO FAZIO METTE IN PAUSA “CHE TEMPO CHE FA”, ANNUNCIANDO CHE DEVE SOTTOPORSI A UN’OPERAZIONE: “INCIDENTI DEL NOSTRO MESTIERE” – E LA LITTIZZETTO PARTE SUBITO ALLA CARICA: “E CERTO, A FORZA DI DIRE CAZZATE…” - VIDEO