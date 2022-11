16 nov 2022 11:56

“DICIAMO CHE NON LO ATTRAEVO ABBASTANZA” – ANNA FALCHI METTE IN IMBARAZZO DIACO A “BELLAMA”: “ERAVAMO TALMENTE AMICI CHE A UN CERTO PUNTO, IN ETÀ ADULTA E COSCIENZIOSA, VOLEVAMO FARE UN FIGLIO E CHIAMARLO PIETRO. AVEVAMO FATTO UN PATTO DI FRONTE A SAN PIETRO, IN UNA NOTTE DI DIVERTIMENTO” – IL CONDUTTORE, EVIDENTEMENTE IN DIFFICOLTÀ, ABBOZZA: “VOGLIO MOLTO BENE AD ANNA FALCHI, MA IO E LEI NON CI INCONTRIAMO DA 5-6 ANNI. GUARDANDOLA NEGLI OCCHI, È COME SE CI FOSSIMO VISTI IERI. LEI HA FATTO VERAMENTE TUTTO DA SOLA NELLA SUA VITA…”