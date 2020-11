“DIETRO UN SEMPLICE ANNUNCIO TV SI SPALANCA UN MONDO DI INEFFICIENZA, COLMATO SOLO DALLA GENEROSITÀ DELLE RISPOSTE” – ALDO GRASSO: “QUELLA SCRITTA CHE SCORREVA A TUTTE LE ORE SUSCITAVA UNA CERTA INQUIETUDINE" – “ABBIAMO APPRESO CHE LA SANITÀ PUBBLICA È STATA PENALIZZATA A FAVORE DELLA SANITÀ PRIVATA, CHE LA CARENZA DI PERSONALE È IL FRUTTO DELLE SCELTE DI ALMENO QUATTRO GOVERNI NEGLI ULTIMI 15 ANNI, CHE LA DECISIONE DI METTERE IN PIEDI QUOTA 100…”

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Per diversi giorni, in tv, abbiamo visto scorrere un annuncio per affrontare l' emergenza coronavirus. Iniziava con una domanda «Sei un medico?» e terminava con l' offerta di alloggio, indennità giornaliera e rimborso spese.

Pare che molti medici abbiano risposto per formare una task force medica a supporto delle strutture sanitarie regionali per contenere l' avanzata del virus. Meglio così, perché quella scritta che scorreva a tutte le ore suscitava una certa inquietudine.

Dietro l' appello, così ripetuto dalla Protezione civile, era possibile scorgervi alcune criticità, senza essere necessariamente pessimisti. Molte complicazioni sono emerse in termini epidemiologici, ma anche per ciò che riguarda competenze, forniture, coperture della richiesta. Alcune criticità invece si sono rivelate di tipo organizzativo e istituzionale. Insomma, il Covid-19 è riuscito a mettere in luce la fragilità del nostro Sistema Sanitario.

Nei dibattiti che ogni giorno la tv ci offre con dovizia di interventi e di angosce, abbiamo appreso che la Sanità pubblica è stata penalizzata a favore della Sanità privata, che alla medicina territoriale non sono stati dati i mezzi per arginare la richiesta di cura, che lo Stato non può garantire a tutti il diritto alla salute se la gestione è nelle mani delle Regioni, che la carenza di personale nel settore sanitario è il frutto delle scelte di almeno quattro governi negli ultimi 15 anni (compreso il numero chiuso in Università).

Che la decisione di mettere in piedi Quota 100 - la norma varata nel 2019 da Lega e M5S che permette di prepensionarsi con 62 anni di età e 38 di contributi - ci ha privato di molti camici bianchi che oggi cerchiamo con un annuncio televisivo.

Ecco, dietro un semplice annuncio tv, apparentemente di servizio, si spalanca un mondo di inefficienza e di mancanza di pensiero strategico, colmato solo dalla generosità delle risposte.

