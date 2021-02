“È DIVENTATO POLITICO! LA VEDREMO IN POLITICA A BREVE. DA LEI NON LO ACCETTO” - MASSIMO GILETTI SBROCCA CONTRO L’INFETTIVOLOGO DI GENOVA MATTEO BASSETTI: “BASTA DIRE CHE È ANDATO TUTTO BENE. OGGI BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI DIRE CHE CHI HA SBAGLIATO DEVE PAGARE" – IL MEDICO RIMANE INTERDETTO: “HA DETTO TUTTO LEI, IO NON VOGLIO FARE IL POLITICO. SONO STATO INVITATO QUI DA MEDICO, MI AVETE FATTO DELLE DOMANDE E RISPONDO DA MEDICO, ALTRIMENTI VADO VIA E PARLANO I POLITICI CHE FORSE È MEGLIO" – VIDEO

Uno scontro senza precedenti a Non è l'Arena. Protagonisti Massimo Giletti e Matteo Bassetti. A iniziare è stato il medico che ha chiesto di focalizzarsi anche sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi del Covid-19. "Pier Ferdinando Casini - ha ricordato l'infettivologo - è appena uscito dall'ospedale e ha detto che ha trovato medici bravissimi". Immediata la replica furiosa del conduttore di La7: "È diventato politico! La vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto...".

E ancora: "Io ho persone che hanno incassato soldi per portare mascherine in Italia, che hanno speculato mentre migliaia di persone morivano. Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che abbiamo passato quindi basta dire che è andato tutto bene. Io non sto da quella parte lì, oggi bisogna avere il coraggio di dire che chi ha sbagliato deve pagare".

Un'uscita che lascia Bassetti interdetto: "Ha detto tutto lei, io non voglio fare il politico". Finita qui? Assolutamente no, il medico prosegue: "Io sono stato invitato qui da medico, mi avete fatto delle domande e rispondo da medico, altrimenti vado via e parlano i politici che forse è meglio".

Ecco che interviene Luca Telese: "Ma non sono domande politiche, potremmo anche non nominare alcun politico, dobbiamo solamente far sì che questo non capiti più. È il suo lavoro", dice il giornalista rivolgendosi a Bassetti che replica punto per punto alle "accuse" rivoltegli in collegamento.

