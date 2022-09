“LA DOCU-SERIE SU WANNA MARCHI? FORSE SI POTEVA FARE UNO SFORZO IN PIÙ PER SUPERARE LA SEMPLICE INDAGINE” - ALDO GRASSO: “WANNA MARCHI È DIVENTATA UN MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA TV ‘SERIA’. HA PARTECIPATO COME GUEST-STAR A DIVERSE TRASMISSIONI E DIETRO LEI SONO ENTRATE ALTRE SIRENE DI QUESTI VARIETÀ DEL PAUPERISMO: MAGHI, CARTOMANTI, GUARITORI, NUMEROLOGI, FATTUCCHIERE CHE PROMETTEVANO MIRACOLI, MALIARDE CON VISTOSI BUCHI NELLE CALZE A RETE. COSÌ SGRAZIATI, COSÌ REIETTI, COSÌ CHEAP CHE SE UNO SI FA FREGARE, VERREBBE DA DIRE, SONO ANCHE CAVOLI SUOI…”

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

aldo grasso

Nel corso degli anni ho scritto così tanto su Wanna Marchi che ora, nel seguire i quattro episodi della docu-serie Wanna di Alessandro Garramone, mi trovo senza parole (Netflix). Come se il ruolo della «riparazione» potesse essere assunto solo dall'oblio. Nessuno rimedia alle nefandezze commesse ma tutte le nefandezze sono fatalmente dimenticate. Sotto varie forme: il mondo delle televendite, una storia italiana, l'ascesa e la caduta, la televisione come truffa esistenziale. Forse si poteva fare uno sforzo in più per superare la semplice indagine.

wanna firstlook 0001 2 2

La tv del sommerso (il mondo, un tempo inesplorato, delle tv locali) ha avuto in Wanna Marchi l'indiscussa protagonista. Per lei, la cosmesi truffaldina è sempre stata il mondo come volontà e rappresentazione, la lotta violenta e gli insulti contro l'adipe una santa crociata, le alghe il mistero alchemico della felicità terrena. A poco a poco Wanna Marchi è diventata così padrona della scena, così sovrana nel dettare i tempi televisivi che si è messa a dispensare consigli sulla vita con la sicurezza e l'orgoglio di chi è venuto dalla gavetta e ha avuto, in seguito, visioni celesti.

schermata 2022 09 17 alle 10.58.38

Non solo: è diventata un modello di riferimento per la tv «seria». Ha partecipato come guest-star a diverse trasmissioni: Maurizio Costanzo Show , Linea diretta , Lupo solitario , Fantastico.

wanna serie netflix 1

E dietro Wanna Marchi sono entrate altre sirene di questi varietà del pauperismo: maghi, cartomanti, guaritori, numerologi, fattucchiere che promettevano miracoli via etere preoccupate solo di segnalare il numero in sovrimpressione, attrici e cantanti flagellati dal tempo usati ora come testimonial, esperti di seduzione, maliarde con vistosi buchi nelle calze a rete. Così sgraziati, così reietti, così cheap che se uno si fa fregare, verrebbe da dire, sono anche cavoli suoi. Per saperne di più: Stefano Zurlo, Wanna Marchi. Ascesa e caduta di un mito (Baldini+Castoldi).

wanna marchi serie netflix 3