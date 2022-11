DEL “DOMANI” NON V’È CERTEZZA – SECONDO “AFFARITALIANI.IT”, DE BENEDETTI AVREBBE DECISO DI CHIUDERE L'EDIZIONE CARTACEA DI “DOMANI” A CAUSA DEI RINCARI DELL'ENERGIA E DELLA CARTA – IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO, STEFANO FELTRI, SMENTISCE. SELVAGGIA LUCARELLI, FIRMA DEL QUOTIDIANO, AMMETTE: “LE VOCI SONO ARRIVATE ANCHE A ME. MA ALL'INTERNO DELLA REDAZIONE NESSUNO PARLA DI UNA POSSIBILE CHIUSURA" - DE BENEDETTI: "L'EDIZIONE CARTACEA LA CONSIDERO UN SUCCESSO. DOBBIAMO RINFORZARE LE ATTIVITÀ DIGITALI"

Da www.liberoquotidiano.it

carlo de benedetti 1

Stefano Feltri costretto a smentire. Da ore gira voce che l'edizione cartacea del Domani sia vicina alla chiusura e che l'editore Carlo De Benedetti, visti i rincari energetici, voglia "sopprimere" l'uscita in edicola del suo quotidiano. L'obiettivo - riporta Affaritalia.it - dare spazio esclusivamente alla versione online.

"La notizia è assolutamente infondata - ha prontamente risposto il direttore -. Infatti, nel 2022 l'edizione cartacea del quotidiano è andata molto meglio delle aspettative. La carta, grazie anche ai numerosi inserti che abbiamo studiato, è proprio tra le cose andate meglio durante l'anno, distinguendosi come la voce di ricavo più importante per l'azienda".

stefano feltri

Addirittura, ha aggiunto Stefano Feltri, "in questi giorni stiamo discutendo del budget da destinare per il 2023". Diverso discorso per la parte online, su cui il direttore ammette qualche errore: "Il quotidiano online è la parte su cui dobbiamo lavorare di più in quanto, ora come ora, non ha ancora trovato la sua 'struttura' definitiva per valorizzare al meglio i contenuti. Ci stiamo concentrando molto infatti sul salto di qualità dell'edizione digitale. In conclusione, io conosco i 'numeri' e, in ogni caso, 'rottamare' l'edizione cartacea sarebbe la cosa più stupida da fare".

La prima pagina del primo numero di Domani

Eppure a confermare i rumors su un'imminente chiusura c'è Selvaggia Lucarelli. È stata lei a svelare che "le voci sono arrivate anche a me. Ma solo dall'esterno, come indiscrezioni, e non all'interno del giornale", ha dichiarato prima di aggiungere: "Ora come ora, dunque, non saprei dare una risposta. Ma all'interno della redazione nessuno parla di una possibile chiusura dell'edizione cartacea per passare all'esclusiva versione digitale".

SELVAGGIA LUCARELLI selvaggia lucarelli foto di bacco (7) selvaggia lucarelli foto di bacco (6)