“LE DONNE DEVONO FARLA PAGARE AI MASCHI CHE FANNO USO DI PORNO, NON GLIELA DEVONO PIÙ DARE” - SONO ALCUNI DEI DELIRI DELLA 66ENNE GAIL DINES, UN’ATTIVISTA ANTI-HARD CHE GIRA GLI STATI UNITI PER LA SUA CROCIATA CONTRO CHI GUARDA E CHI GIRA I FILM A LUCI ROSSE - BARBARA COSTA: “GAIL DINES CE L’HA CON LE PORNOSTAR E CON LE DONNE CHE A SUO DIRE ‘SI ABBASSANO’ A PRENDERLO IN BOCCA E A INGOIARE LO SPERMA. PER LEI È UN SOPRUSO. MA CARA SIGNORA, NEL PORNO E NELLA REALTÀ, C’È CHI LO SPERMA PIACE. E FARE SESSO ORALE A UN UOMO NON È MAI SOTTOMISSIONE. È LA DONNA CHE GUIDA I GIOCHI VISTO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

Lei è “una donna, una madre, una moglie, una femminista, una insegnante, e una attivista”. E sta incaz*ata nera. Lei ha scoperto il Male, del mondo, e lotta, per noi, dalla parte del Bene. E il Male che guasta il mondo è uno solo, ed è… il porno!

La signora guerriera contro il porno si chiama Gail Dines, ha 66 anni, è inglese naturalizzata americana, e sono 30 anni che gira dentro e fuori l’America, tiene conferenze, seminari, e ce lo spiega e ce lo rispiega, che il porno è brutto, è cattivo, è l’uomo nero, ma niente: il porno, in questi 30 anni, che ha fatto?

A chi gli muove guerra oppone pace e pornate, pornando e ingrossando il business arcimilionario quale è. Ma la signora Gail Dines va avanti, e senza autocritica: la colpa è del porno, e la colpa è degli uomini!!!!! E le donne si devono organizzare, sì, devono fargliela pagare, ai maschi che fanno uso di porno, non gliela devono più dare, non ci devono più uscire, e devono fare figli (con chi?) educandoli al male che il porno è, e fa. Alle p*lle loro, e alle soffici vulve delle pornostar che, tapine, non capiscono che il porno gli fa male, fisico, le sfascia, le riduce in miseria, schiave degli uomini che il porno lo comandano!

Ora, miei cari lettori, chi mi segue lo sa che io sono una femmina che il porno se lo guarda, ne scrive, e se ne fa mestiere. Sicché, di questa signora, che sgarbatamente mi ignora, ditemi voi, che devo pensare? Sì, mi ignora perché Gail Dines se la prende cogli adulti se pornomani ma solo uomini. E io che di porno ne uso, e ne scrivo per maschi, femmine e x? E chi femmina come me il porno, libera, se lo vede e se ne gode? Sotto sotto gli strali di Gail Dines arrivano pure a noi: chi vede porno è peccatore, è sbagliato, è malato, è un criminale potenziale. È complice del porno degrado mondiale.

Uhm. Essendo il porno preso di mira da Gail Dines lo stesso che tratto io, ovvero il porno USA di serie A, quello dove pornano attori e attrici da milioni di views… sarò cieca io a non vederlo, un tale degrado. Mrs. Gail Dines scrive pure libri, e uno, "Pornland", è in italiano. L’ho letto. Ella vi spiega il suo metodo di battaglia: lei si guarda i siti porno i più famosi, ma con sacrificio, s’intende, poi va alle fiere del porno a fare qualche domandina ai signori del porno, chi sta agli stand e il porno te lo vende. E questi giustamente le snocciolano i profitti da paura che fanno.

Non capisco perché Gail Dines non affronta chi vuole distruggere negli occhi, e ci parla, e li frequenta, gli attori e le attrici porno, i registi, chi il porno lo fa in concreto. Sarebbero felici di spiegarle che ciò che nei porno si vede, di violento, e no, è coreografato e di suo recitato. O davvero una prof. con laurea e dottorato crede che si facciano male sul serio, con intenzione?!? Ehi, col porno vale la sospensione dell’incredulità come davanti ad ogni cinematografia.

Potrebbe inoltre domandare alle porno attrici come stanno messe fisicamente e economicamente. Gail Dines non fa che ammonirlo, che le pornostar stanno rovinate. Se così fosse e, ripeto, essendo il porno vituperato da Gail Dines il medesimo in cui metto mani io, come mai le ragazze del porno che conosco io fisicamente sono un fiore e hanno un conto in banca bello florido? E com’è che il porno che lavoro io è guidato da boss donne, in gran numero? Mrs. Gail Dines esige parità tra donne e uomini. Una donna deve essere pari a un uomo!? Cosa ha l’uomo in più rispetto alla donna? Non lo sa, Gail Dines, che nel porno le attrici son pagate più dei loro colleghi?

Insisto: come intende fermare, la signora Gail Dines, un’industria semi planetaria? Gail Dines ce l’ha con le pornostar e con le donne non pornostar che a suo dire “si abbassano” a prenderlo in bocca e a ingoiare lo sperma. È sopruso. Ma cara signora, nel porno e nella realtà, c’è chi lo sperma piace. Tutto qui. E fare sesso orale a un uomo non è mai sottomissione. È la donna che nella fellatio guida i giochi. Il pene è in bocca a lei, decide lei, il potere ce l’ha lei.

E la signora Gail Dines ce l’ha con le vip divenute tali con sex tape da biglietto da visita. Kim Kardashian, Paris Hilton, o la Britney Spears che ha "osato" ingaggiare un regista porno, Gregory Dark, per i suoi video musicali. E ce l’ha con le pornostar della Vivid, le prime porno-dive, che col porno hanno fatto i milioni.

Come Jenna Jameson. La tanto sbandierata libertà di mrs. Gail Dines vale solo per le donne che seguono una morale pari alla sua? Le altre, sono, per caso, p*ttane? Che logica maschilista, per una femminista!

È vero che noi siamo le prime generazioni cavia del porno libero sul web. Non è vero che siamo cresciute peggio delle precedenti. Di quella di Gail Dines certo no. Pace & Porno.

